No Paulistão, sub-15 do Corinthians perde invencibilidade e sub-17 deixa de ter campanha 100% com empate

Crédito: Agência Corinthians

Dono de excelentes campanhas na primeira fase do Campeonato Paulista das categorias sub-15 e sub-17, o Corinthians não conseguiu conquistar os resultados que esperava em suas estreias no estágio seguinte das duas competições. Em dois confrontos realizados neste sábado contra a Ponte Preta, em Campinas, a garotada do Alvinegro acumulou um empate e uma derrota.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No primeiro jogo do dia, a equipe sub-15 foi superada pelo adversário por 2 a 1. No confronto, o time da casa abriu o placar com um gol de Gabriel aos 14 minutos, mas o Timão chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com Kevin balançando as redes aos 32. Na etapa final, porém, Isaac voltou a colocar os anfitriões na frente aos 6 e acabou assegurando o triunfo sobre os corintianos.

Com a derrota no confronto válido pela primeira rodada do Grupo 11 desta segunda fase do Paulistão, o time sub-15 do Alvinegro perdeu a sua invencibilidade na competição, na qual vinha de sete vitórias e três empates em dez partidas, nas quais havia marcado 33 gols e sofrido apenas nove.

No próximo sábado, o Corinthians volta a campo para encarar o Novorizontino, desta vez atuando em casa, no estádio da Fazendinha, pela segunda rodada do Grupo 11, que também conta com a presença da equipe do Ska Brasil. SUB-17 SOFRE E DEIXA DE OSTENTAR CAMPANHA 100%

Após a derrota do time sub-15, a equipe sub-17 do Timão entrou em campo na sequência para enfrentar a Ponte Preta novamente. E a equipe não conseguiu passar de um empate por 2 a 2 com os donos da casa e deixou de ter 100% de aproveitamento na competição, na qual avançou à segunda fase com dez vitórias em dez jogos, sendo que fizeram 34 gols e tomaram apenas um..O Alvinegro começou essa partida muito mal e sofreu dois gols em apenas sete minutos, com Caio e Vitor balançando as redes. Entretanto, os visitantes reagiram bem e empataram ainda na etapa inicial, com Pedrinho descontando o placar aos 16 minutos e Pedro garantindo a igualdade aos 37.

No próximo sábado, o Alvinegro volta a campo para enfrentar o Comercial Tietê, na Fazendinha, em outro Grupo 11 deste torneio de base, cuja chave também conta com a presença do Desportivo Brasil como outro integrante.