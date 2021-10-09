No Nivaldo Pereira, Vasco vence o Bangu pela Taça Guanabara Sub-17

A equipe sub-17 do Vasco derrotou o Bangu por 1 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira, pela Taça Guanabara da categoria. O gol dos Meninos da Colina foi marcado pelo atacante GB. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino enfrenta a Portuguesa, na terça-feira, às 13h, no Estádio Los Larios, em partida adiada da segunda rodada da competição estadual.
O Vasco teve a sua primeira chance aos 14 com GB. O atacante finalizou da entrada da área e por pouco não abriu o placar. Em outro bom momento, Paixão, Ray e GB tabelaram e o camisa 9 bateu cruzado para boa defesa do arqueiro alvirrubro.
Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino quase abriu o placar aos 9. Renan finalizou e no rebote do goleiro, mas GB pegou mal e a bola sobrou para Pereira, que mandou para fora. Logo em seguida, Guga tocou para Renan, que finalizou por cima.
Depois de muita pressão, os Meninos da Colina abriram o placar com GB. O atacante recebeu um passe de Guga e bateu cruzado no fundo do gol do Bangu. No fim, André mandou uma bomba, mas parou no goleiro.