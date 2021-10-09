futebol

No Nivaldo Pereira, Vasco vence o Bangu pela Taça Guanabara Sub-17

O gol do jogo foi marcado pelo atacante GB, que deu a vitória para os Meninos da Colina. Cruz-Maltino volta a campo na terça-feira, às 13h, diante da Portuguesa, no Los Larios...

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 15:56
Crédito: Vitor Brügger/Vasco
A equipe sub-17 do Vasco derrotou o Bangu por 1 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira, pela Taça Guanabara da categoria. O gol dos Meninos da Colina foi marcado pelo atacante GB. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino enfrenta a Portuguesa, na terça-feira, às 13h, no Estádio Los Larios, em partida adiada da segunda rodada da competição estadual.
O Vasco teve a sua primeira chance aos 14 com GB. O atacante finalizou da entrada da área e por pouco não abriu o placar. Em outro bom momento, Paixão, Ray e GB tabelaram e o camisa 9 bateu cruzado para boa defesa do arqueiro alvirrubro.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino quase abriu o placar aos 9. Renan finalizou e no rebote do goleiro, mas GB pegou mal e a bola sobrou para Pereira, que mandou para fora. Logo em seguida, Guga tocou para Renan, que finalizou por cima.
+ Em busca do acesso! Confira os 10 jogos que restam para o Vasco na Série B
Depois de muita pressão, os Meninos da Colina abriram o placar com GB. O atacante recebeu um passe de Guga e bateu cruzado no fundo do gol do Bangu. No fim, André mandou uma bomba, mas parou no goleiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

