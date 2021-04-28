No Náutico, Wagner Leonardo comemora primeiro gol como profissional

Crédito: Defensor tem apenas 21 anos de idade (Tiago Caldas/CNC

Com sete vitórias e um empate em oito rodadas, o Náutico soma 22 pontos no Campeonato Pernambucano e é líder isolado. Na última segunda-feira (26), o Timbu teve seu primeiro tropeço no estadual, no empate em 2 a 2 contra o Afogados.>Confira o restante da classificação no Campeonato PernambucanoPorém, a partida ficou marcada de maneira mais especial para o jovem Wagner Leonardo que balançou as redes pela primeira vez como profissional. Emprestado pelo Santos, foi a quarta vez que o zagueiro entrou em campo pelo Náutico, o segundo compromisso como titular.

Wagner ressaltou a sensação de estar vivendo boa fase em seu início no clube pernambucano, exalta a campanha invicta que a equipe vem fazendo e visa um nível ainda melhor na reta final.

- Marcar um gol coroa seu trabalho, então estou muito feliz por esse momento que estou vivendo no Náutico. Infelizmente não vencemos, porém continuamos invictos e com uma campanha muito boa. Agora é focar em tudo de bom que fizemos e conseguir melhorar ainda mais para a reta final do estadual - comentou.

Pela última rodada da primeira fase, o Timbu enfrenta o Sport, vice-líder com 17 pontos. Wagner afirma que o ambiente de clássico é diferente e quer aproveitar semana livre de treinos para elenco chegar preparado para o confronto no próximo domingo.