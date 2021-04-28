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futebol

No Náutico, Wagner Leonardo comemora primeiro gol como profissional

O zagueiro emprestado pelo Santos marcou um dos gols do Timbu no empate contra o Afogados em 2 a 2 pelo Pernambucano
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Publicado em 28 de Abril de 2021 às 09:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 09:34
Crédito: Defensor tem apenas 21 anos de idade (Tiago Caldas/CNC
Com sete vitórias e um empate em oito rodadas, o Náutico soma 22 pontos no Campeonato Pernambucano e é líder isolado. Na última segunda-feira (26), o Timbu teve seu primeiro tropeço no estadual, no empate em 2 a 2 contra o Afogados.>Confira o restante da classificação no Campeonato PernambucanoPorém, a partida ficou marcada de maneira mais especial para o jovem Wagner Leonardo que balançou as redes pela primeira vez como profissional. Emprestado pelo Santos, foi a quarta vez que o zagueiro entrou em campo pelo Náutico, o segundo compromisso como titular.
Wagner ressaltou a sensação de estar vivendo boa fase em seu início no clube pernambucano, exalta a campanha invicta que a equipe vem fazendo e visa um nível ainda melhor na reta final.
- Marcar um gol coroa seu trabalho, então estou muito feliz por esse momento que estou vivendo no Náutico. Infelizmente não vencemos, porém continuamos invictos e com uma campanha muito boa. Agora é focar em tudo de bom que fizemos e conseguir melhorar ainda mais para a reta final do estadual - comentou.
Pela última rodada da primeira fase, o Timbu enfrenta o Sport, vice-líder com 17 pontos. Wagner afirma que o ambiente de clássico é diferente e quer aproveitar semana livre de treinos para elenco chegar preparado para o confronto no próximo domingo.
- As expectativas são grandes para o jogo contra o Sport, pois sabemos que clássico é diferente e por tudo que envolve uma partida como essa. Então, temos que trabalhar firme na semana livre para poder ter um bom desempenho e sair com a vitória - encerrou.

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