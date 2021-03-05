No meio? Na ponta? Chances? A expectativa e a realidade sobre Lucas Santos no Vasco

Crédito: Lucas Santos quase sempre foi uma referência técnica nas categorias de base (Rafael Ribeiro/Vasco

As primeiras chances de Lucas Santos como profissional foram em 2018. Lá já se via muito talento no meia-atacante de 18 anos e ainda com idade para mais um ano de time sub-20. Mas ele foi testado, testado, continua recebendo oportunidades, mas, até agora, não emplacou. Muita coisa envolve o jogador.A última oportunidade foi na última quarta-feira, no primeiro jogo da temporada 2021. Assim como Vinícius e Tiago Reis, Lucas foi sacado no intervalo. Com o centroavante, em 2019, foi destaque na Copa São Paulo de juniores. O meia soma 28 partidas como profissional.

Mas o número relativamente alto não é traduzido em minutos. Em 22 jogos ele saiu do banco. Mesmo na Rússia, onde esteve emprestado por três meses no ano retrasado, ele não teve tanto tempo de jogo.

Contudo, para além da falsa impressão de que trata-se de um atleta já bastante experimentado, existem outras pautas em torno do antes queridinho da torcida: ele é melhor quando escalado na função de meia central ou como ponta? Cada treinador entende de uma forma.

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Há quem entenda que a baixa estatura - 1,64m - são um inviabilizador do futebol de tanto destaque na base agora, no nível profissional. Lucas Santos tem contrato até o final do ano que vem, faz aniversário neste domingo e tem em Diogo Siston uma voz de confiança. Principalmente para o momento atual.

- Desde que ele subiu para o profissional eu não trabalho mais com ele. Via um jogador com qualidade técnica, que bate bem na bola. Chego agora e vejo um pouco sem confiança. Ele foi evoluindo, evoluindo (nos treinos) e merece a oportunidade. A torcida é um termômetro do clube. A gente não pode achar que a opinião da torcida não vale - ponderou o treinador.