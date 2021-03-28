No 'jogo dos dois dias', Coritiba vence o Cascavel CR em Arapongas

Demorou dois dias em função da verdadeira tempestade que se abateu no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, mas o Coritiba confirmou sua segunda vitória no segundo jogo que realizou pelo Campeonato Paranaense. Diante do Cascavel CR, o Coxa fez 2 a 1, gols de Igor Paixão e Luciano Castán para o time da capital. Gabriel Oliveira (que foi expulso na reta final do jogo) fez o tento da Serpente.>Classificação atualizada do Paranaense após Coxa x CascavelDOMINÍO COM GOL, MAS TAMBÉM COM SUSTO
Ainda no sábado (27), a primeira etapa demonstrou amplo domínio do Coxa Branca que acabou resultando na esperada abertura do placar com Igor Paixão que contou com uma boa dose de sorte. Isso porque, além de não ter conseguido finalizar no primeiro momento, quando conseguiu bater em gol, o arqueiro Tom defendeu e a bola voltou em cima de Igor para balançar as redes.
Mesmo com o Cascavel sem conseguir demonstrar qualquer organização ofensiva em grande parte da etapa inicial, bastou um erro na troca de passes do Coritiba para Bruno, de frente com o goleiro Wilson, chutou com força para obrigar o arqueiro a uma importante defesa.
ATAQUE DE UM LADO, GOL DO OUTRO
A superioridade técnica do time da capital continuava sendo latente, mas a pontaria não acompanhava o ritmo técnico, fazendo com que a vantagem do Coxa seguisse a mínima no marcador em Arapongas. Algo que custou caro aos comandados de Gustavo Morínigo.
Assim, na primeira vez que o Cascavel CR conseguiu se movimentar de maneira coordenada e rápida para o ataque, o cruzamento vindo da direita do ataque caiu nos pés de Gabriel Oliveira que demonstrou qualidade na hora de bater em gol e deixar tudo igual.
VITÓRIA GARANTIDA
Apesar do tom de nervosismo que se abateu sobre o time Alviverde em relação a ver seu adversário jogar de maneira mais retrancada, aguardando possíveis espaços deixados na retaguarda, o Coxa conseguiu encontrar o gol que assegurou mais três pontos na classificação. O zagueiro Luciano Castán, depois de cruzamento onde Wellington Carvalho desviou no primeiro toque, completou na segunda trave para marcar.FICHA TÉCNICACORITIBA 2 x 1 CASCAVEL CR
Local: Estádio dos Pássaros, em Arapongas (PR)Data e hora: 28/03/2021 - 10h (de Brasília)Árbitro: Rodolpho Toski MarquesAssistentes: Zacarias Chumlhak e Alessandro Antonio GonçalvesCartões amarelos: Valdemir, Natanael (CTB) / Vinícius Sangiorgi, Ewerton, Gabriel Oliveira, Gomes (CCR)Cartões vermelhos: Gabriel Oliveira (CCR)
GOLS: Igor Paixão (25'/1°T) (1-0), Gabriel Oliveira (16'/2°T) (1-1) e Luciano Castán (39'/2°T) (2-1)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)
Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Valdemir, Matheus Bueno (Taílson, aos 36'/2°T), Robinho (Igor, aos 24'/2°T) e Rafinha; Igor Paixão (Luiz Henrique, aos 43'/2°T) e Pablo Thomaz (Valdeci, aos 24'/2°T).
CASCAVEL CR (Técnico: Luiz Carlos Cruz)
Tom; Favali (Lucas Faria, aos 44'/2°T), Castro, Vinícius Sangiorgi e Ramon; Gomes, Wagner Lapa, Rafael Bahia (Ewerton, no intervalo, e Warlisson, aos 24'/2°T), Bruno e Kennidy (Lucy, no intervalo); Gabriel Oliveira.