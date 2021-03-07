Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No Internacional, movimentação no mercado virá após análise interna de Ramírez
futebol

No Internacional, movimentação no mercado virá após análise interna de Ramírez

Treinador ficará atento a atividades dos principais nomes e desempenho da garotada no Gauchão em time momentaneamente dirigido por Fábio Matias...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 11:54
Crédito: Treinador foi oficialmente apresentado no Colorado (Ricardo Duarte
Pensando no aspecto de precisão nos movimentos de mercado diante da situação econômica do Internacional, o técnico Miguel Ángel Ramírez, tendo ou não essa consciência, adotará um método de trabalho que deve favorecer a boa gestão das finanças do Colorado.Isso porque a ideia do treinador espanhol é de fazer uma profunda análise de todas as opções que tem no atual elenco. Desde as peças mais consolidadas bem como os jovens nomes que estão disputando as primeiras partidas do Campeonato Gaúcho.
Para explicar essa forma de trabalho, Miguel Ángel pontuou que as análises passarão por elementos como a resposta diante da forma de jogo proposta e também o potencial de evolução indicado por cada um dos atletas envolvidos no processo.
- Precisamos saber quem é capaz de evoluir e se adaptar. É um trabalho conjunto, uma aventura juntos. Creio que assim funcionará. Começamos na próxima semana e avaliando certos comportamentos das respostas que têm para tomar - disse Ramírez.
- Há partes e partes, de ir nos acomodando, o plantel a nós e nós ao plantel. Não posso dar números porque precisamos estar com eles e ver o que vivenciam, as respostas individuais. A partir disso, tomar decisões junto ao clube. Necessitamos de um tempo de entendimento comum - adicionou.
A próxima partida da equipe do Beira-Rio na temporada será novamente pelo estadual recebendo, em seus domínios, o São Luiz. O confronto que acontecerá na próxima segunda-feira (8) às 20h (de Brasília) pode ter como grande novidade Paolo Guerrero, podendo ao menos ser integrado no banco de reservas e ser usado por alguns minutos segundo avaliação do departamento médico do Inter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados