No Internacional, movimentação no mercado virá após análise interna de Ramírez

Crédito: Treinador foi oficialmente apresentado no Colorado (Ricardo Duarte

Pensando no aspecto de precisão nos movimentos de mercado diante da situação econômica do Internacional, o técnico Miguel Ángel Ramírez, tendo ou não essa consciência, adotará um método de trabalho que deve favorecer a boa gestão das finanças do Colorado.Isso porque a ideia do treinador espanhol é de fazer uma profunda análise de todas as opções que tem no atual elenco. Desde as peças mais consolidadas bem como os jovens nomes que estão disputando as primeiras partidas do Campeonato Gaúcho.

Para explicar essa forma de trabalho, Miguel Ángel pontuou que as análises passarão por elementos como a resposta diante da forma de jogo proposta e também o potencial de evolução indicado por cada um dos atletas envolvidos no processo.

- Precisamos saber quem é capaz de evoluir e se adaptar. É um trabalho conjunto, uma aventura juntos. Creio que assim funcionará. Começamos na próxima semana e avaliando certos comportamentos das respostas que têm para tomar - disse Ramírez.

- Há partes e partes, de ir nos acomodando, o plantel a nós e nós ao plantel. Não posso dar números porque precisamos estar com eles e ver o que vivenciam, as respostas individuais. A partir disso, tomar decisões junto ao clube. Necessitamos de um tempo de entendimento comum - adicionou.