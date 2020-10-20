No Internacional, Marcos Guilherme reconhece que não manteve nível de atuação

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Se no confronto do turno Marcos Guilherme era uma das peças de "desafogo" na equipe do Internacional, com direito a marcar um belíssimo gol na goleada por 3 a 0 pela estreia na fase de grupos da Libertadores frente a Universidad Católica, a situação se modificou de lá pra cá.

Mais de sete meses depois, Católica e Inter se reencontram na próxima quinta-feira (22) em Santiago pela última rodada do Grupo E com o meia-atacante sendo provável opção no banco de reservas. Algo que, segundo ele, é completamente merecido diante da sua queda de rendimento:

- Creio que um pouco antes da pandemia estava rendendo muito melhor. A equipe estava bem encaixada, e eu estava conseguindo atuar bem. Após a pandemia, eu dei uma caída, não consegui fazer o que estou acostumado a fazer. Estava muito incomodado com isso. Eu saí do time um período. Muito merecido, não estava rendendo o esperado. Mas nesses últimos três jogos, consegui retomar a confiança.