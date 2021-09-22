No Futsal, Santos prepara o seu Cristiano Ronaldo

O Santos também tem seu Cristiano Ronaldo. Assim como o astro português, ele usa a camisa sete e está acostumado a balançar as redes. Destaque nos jogos do Paulista de Futsal de base, Cristiano marcou gol em todas as partidas pela categoria Sub-07 do Peixe. Ao todo, são dez gols em seis rodadas da competição.Com apenas 7 anos de idade e natural de Sinop, no Mato Grosso, Cristiano Ronaldo Antunes Gregório chegou ao Santos nesta temporada. Na cidade natal, ele treinava em escolinhas e a mãe sempre filmava os coletivos. Com o passar do tempo, os pais viram a necessidade de levar o garoto para algum clube para continuar evoluindo.
A família de Cristiano receberam propostas de alguns clubes, mas o pai, Rodrigo, queria que ele fosse para o Santos, pela história de revelação de grandes jogadores, como Robinho, Neymar e Rodrygo.A mãe, Elisangela, procurou através das redes sociais o treinador do time do Santos da categoria Sub-07, Professor Cassita, e encaminhou os vídeos do garoto. Ele foi aprovado de imediato.
A família viajou de carro para a cidade de Santos e tiveram uma semana para conseguir apartamento e comprar os móveis. Rodrigo, pai do Cristiano, ficou em Sinop para cuidar do seu negócio e conseguir manter o filho financeiramente em Santos, mas sempre visita a família.
O garoto aprovou a escolha do nome e sonha em conhecer o atacante do Manchester United. O caminho: virar um grande jogador do Santos.- Meu pai foi quem colocou o nome. Quando chego e falo meu nome todos se surpreendem, muitos nem acreditam, gosto muito. Acho o Cristiano Ronaldo um grande profissional, quero um dia poder conhecer ele pessoalmente. Estou muito feliz aqui no Santos, gosto muito dos meus amigos e professores, nos divertimos jogando. Vou me dedicar para ser um raio do Santos - afirmou Cristiano Ronaldo.
Os treinos do Santos acontecem duas vezes na semana, quarta-feira e sexta-feira, e Cristiano participa nos outros dias de treinos complementares em Escolinhas de Futebol. Tudo como parte de um processo de adaptação, já que em Sinop jogava apenas futebol de campo.
Cristiano Ronaldo também frequenta a escola e é muito bom em matemática.