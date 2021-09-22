No Futsal, Santos prepara o seu Cristiano Ronaldo

Crédito: Lenita Rodrigues

O Santos também tem seu Cristiano Ronaldo. Assim como o astro português, ele usa a camisa sete e está acostumado a balançar as redes. Destaque nos jogos do Paulista de Futsal de base, Cristiano marcou gol em todas as partidas pela categoria Sub-07 do Peixe. Ao todo, são dez gols em seis rodadas da competição.Com apenas 7 anos de idade e natural de Sinop, no Mato Grosso, Cristiano Ronaldo Antunes Gregório chegou ao Santos nesta temporada. Na cidade natal, ele treinava em escolinhas e a mãe sempre filmava os coletivos. Com o passar do tempo, os pais viram a necessidade de levar o garoto para algum clube para continuar evoluindo.

A família de Cristiano receberam propostas de alguns clubes, mas o pai, Rodrigo, queria que ele fosse para o Santos, pela história de revelação de grandes jogadores, como Robinho, Neymar e Rodrygo.A mãe, Elisangela, procurou através das redes sociais o treinador do time do Santos da categoria Sub-07, Professor Cassita, e encaminhou os vídeos do garoto. Ele foi aprovado de imediato.

A família viajou de carro para a cidade de Santos e tiveram uma semana para conseguir apartamento e comprar os móveis. Rodrigo, pai do Cristiano, ficou em Sinop para cuidar do seu negócio e conseguir manter o filho financeiramente em Santos, mas sempre visita a família.

O garoto aprovou a escolha do nome e sonha em conhecer o atacante do Manchester United. O caminho: virar um grande jogador do Santos.- Meu pai foi quem colocou o nome. Quando chego e falo meu nome todos se surpreendem, muitos nem acreditam, gosto muito. Acho o Cristiano Ronaldo um grande profissional, quero um dia poder conhecer ele pessoalmente. Estou muito feliz aqui no Santos, gosto muito dos meus amigos e professores, nos divertimos jogando. Vou me dedicar para ser um raio do Santos - afirmou Cristiano Ronaldo.

Os treinos do Santos acontecem duas vezes na semana, quarta-feira e sexta-feira, e Cristiano participa nos outros dias de treinos complementares em Escolinhas de Futebol. Tudo como parte de um processo de adaptação, já que em Sinop jogava apenas futebol de campo.