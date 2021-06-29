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No fim do mês da doação de sangue, atacante do Corinthians participa de ação em hemocentro de São Paulo

O jovem Cauê Santos foi um dos influenciadores escolhidos pela Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) para promover o incentivo à doação de sangue no país...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:12

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:12
Crédito: Divulgação
Em parceria com a Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), o atacante Cauê Santos, do Corinthians, participou nesta terça-feira de uma ação social no Hemocentro Pró-Sangue, em São Paulo. Na última semana do “Junho Vermelho”, mês marcado pelo Dia Mundial do Doador de Sangue, o atleta foi um dos influenciadores escolhidos pela associação para promover o período de incentivo à doação de sangue no país.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Fico feliz em poder fazer parte desta ação. Sabemos que cada gota de sangue é de extrema importância para as pessoas que lutam dia após dia contra o câncer e a favor da vida. É prazeroso poder ver tantas pessoas tirando um tempo do dia para ajudarem as necessitadas, sendo elas, na maioria das vezes, pessoas que sequer conhecem - disse o jovem.
Apesar de o mês ser voltado para doações de sangue, o número de doadorescaiu devido à pandemia do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, houve queda de 20% nas doações em todo o país desde o início da pandemia. Diante dos dados, Cauê incentiva possíveis doadores a ajudarem.
- A pandemia chegou e tudo teve de se reinventar. Infelizmente, não há como mudarmos o formato das doações de sangue. Então é de extrema importância seguirmos ajudando a quem precisa. Toda ajuda, neste momento tão delicado em que vivemos, é muito bem-vinda - finalizou o atacante.
Fundada por pacientes, em 2002, e sem fins lucrativos, a Abrale mobiliza parceiros para que pessoas com câncer e doença de sangue tenham acesso a um tratamento de qualidade. Para mais informações, acesse o endereço: abrale.org.br.
Desde 2019 no Corinthians, Cauê possui 14 jogos e dois gols marcados pelo elenco principal do clube. O atacante volta a campo nesta quarta-feira, diante do São Paulo, às 21h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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