No Equador e sem quinteto, Palmeiras encerra preparação para encarar o Emelec; veja provável time

O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, e finalizou a preparação para o duelo com o Emelec-EQU, nesta quarta, às 21h (horário de Brasília), no Estádio George Capwell, pela fase de grupos da Libertadores. O palco da atividade foi o mesmo onde será realizada a final da competição deste ano, em outubro. Quinteto de titulares alviverdes nem viajaram com a delegação e desfalque o time de Abel Ferreira.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Em campo, o técnico português utilizou o dia para comandar trabalhos táticos. Inicialmente, o treinador dividiu duas equipes no gramado e orientou posicionamento e movimentações. Em seguida, a comissão ensaiou as bolas paradas e, para fechar, o elenco disputou um treino recreativo.

Apesar de o clube não ter informado, foi possível notar alguns jogadores ausentes nas fotos fornecidas pela assessoria de imprensa. Entre eles estão cinco titulares: Dudu, Raphael Veiga, Murilo, Zé Rafael e Marcos Rocha. O quinteto nem viajou, portanto não será opção no banco de reservas. Jovens como Gustavo Garcia, Fabinho, Lucas Freitas e Jhonatan foram relacionados.Uma provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge (Piquerez); Danilo (Gabriel Menino), Atuesta e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro. Os desfalques por lesão são Luan, que se recupera de problema na coxa, e Jailson, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficará ausente dos gramados por, no mínimo, seis meses.

O Palmeiras ostenta uma invencibilidade de 18 jogos fora de casa na Libertadores, recorde absoluto na história da competição. São 16 jogos como visitante, com mando do adversário, e dois em campo neutro (Maracanã e Centenário), justamente as duas últimas finais, ambas vencidas pelo Alviverde.

Nesta edição do torneio, o Verdão tem seis pontos e defende 100% de aproveitamento na primeira fase, com 12 gols marcados e apenas um sofrido após as goleadas por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira-VEN e 8 a 1 em cima do Independiente Petrolero-BOL. O Emelec é vice-líder do grupo, com dois pontos.