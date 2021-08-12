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Sabe muito de Cartola

No embalo de Gabigol, vencedor de julho da Liga da Rede Gazeta recebe o prêmio

Antônio Edivânio Alencar Sousa, somou 509,62 e ganhou uma camisa do clube do coração e um voucher de consumação no Five Spot Bar. Ele ainda de dicas, não todas, para os competidores também mitarem no fantasy game

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2021 às 15:40
Vitória
Já devidamente vestido com a camisa do Flamengo, Antônio Edivânio levou o mês de julho da Liga do Cartola da Rede Gazeta Crédito: Murilo Cuzzuol
"Vencer, vencer, vencer". O trecho do hino do Flamengo simboliza bem as sensações vividas pelo autônomo Antônio Edivânio Alencar Sousa, de 37 anos, que foi o melhor cartoleiro do mês de julho, da Liga da Rede Gazeta no fantasy do CartolaFC, e faturou a camisa oficial do clube do coração e um voucher de consumação no Five Spot Bar.
O técnico do "Fla Rubronegro", como o próprio nome do time já indica, surfou na boa fase do Flamengo no referido mês e pontuou alto com Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e cia. No total, foram 509.62 pontos que lhe renderam a liderança em meio aos quase 800 competidores.
"Levo o Cartola muito a sério, tanto que já ganhei bastante coisa também em outras ligas, inclusive de fora do Estado, mas nunca havia ganhado nesta aqui. Tem que saber arriscar, uma dose de sorte, mas também tem muita análise dos números dos jogadores, equipes e o momento dos times. O pessoal fica me pedindo dicas agora qe ganhei. Mas dou uma dica: quem quer ganhar no Cartola, tem que deixar o clubismo de lado, só atrapalha", brincou.
Já vestido com o manto sagrado, o vencedor retirou o prêmio merecido na manhã desta quinta-feira (12), na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Se interessou e quer participar também? Então vem com a gente e entre na disputa. É de graça e ainda tem resenha garantida, com direito a ganhar um super prêmio ao final de cada mês.

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