No Dia Mundial do Livro, Rômulo, capitão do Cruzeiro, revela: 'Vi na leitura um hábito saudável'

Sair do padrão, fazer diferente e estimular a mudança. Esse é um pensamento que Rômulo Caldeira, capitão do Cruzeiro, leva muito a sério quando o assunto é gestão de carreira. Ciente da importância de construir um conhecimento sólido fora das quatro linhas, o atleta, de 34 anos, é amante da leitura. Neste 23 de abril, Dia Mundial do Livro, ele conta um pouco sobre esse hábito nada comum no meio do futebol.

-Sempre me falaram que jogador de futebol era desapercebido, estulto, inculto e outros termos pejorativos. Também sempre ouvi que, para ter conhecimento, eu precisaria buscar conhecer, e isso seria muito mais fácil lendo, e lendo bons livros. Por isso, vi na leitura um hábito saudável e apropriado para aprender e adquirir conhecimento- relata o lateral direito.

Antes de chegar à equipe mineira, em março de 2021, o atleta atuou por dez temporadas na Itália, onde jogou por clubes como Juventus, Fiorentina, Lazio e Hellas Verona.

A longa passagem pelo país europeu lhe permitiu a aprendizagem do idioma local. Hoje, Rômulo intercala suas leituras de títulos em português e também em Italiano. -Recentemente tenho lido mais sobre finanças, empreendedorismo e marketing digital, mas também já li livros de futebol, sobre Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Cesare Prandelli, por exemplo- conta o jogador, que possui dupla nacionalidade.

Mais do que manter esse costume vivo, o atleta pretende disseminá-lo entre os companheiros de profissão: "Quero passar isso adiante, com certeza. Esta semana mesmo estava falando com um jogador mais jovem, incentivando-o a se capacitar desde agora. Sei que essa busca pelo conhecimento, a longo prazo, irá fazer toda a diferença, principalmente no pós-carreira deles".

O capitão cruzeirense revela ainda que aproveita para se aprofundar na leitura durante as constantes viagens feitas pelo clube para a disputa de torneios nacionais e regionais. Nesta semana, por exemplo, o time celeste saiu de Belo Horizonte e foi para Belém, no Pará, onde enfrentou o Remo, pela Copa do Brasil. Depois, retornou à capital de Minas Gerais e, no dia seguinte, viajou para Muriaé, onde duelará contra o Tombense, às 19h deste sábado, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira o Top 3 de livros escolhidos por Rômulo Caldeira

Futebol:Carlo Ancelotti - Il Leader Calmo (liderança tranquila)

Empreendedorismo:Nada Easy (Tallis Gomes)

Marketing digital:Marketing 4.0 (Philip Kotler)