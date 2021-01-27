No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, Flamengo se manifesta: 'Ódio nunca mais'

Através das redes sociais, neste dia 27 de janeiro, marcado pelo Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, o Flamengo fez postagens e se manifestou contra a violência, a discriminação e o ódio. - Nação, hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Lembrar para jamais esquecer! #WeRemember. Violência, discriminação e ódio nunca mais. Que esse passado jamais se repita - postou o clube.
A data da homenagem, criada em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, marca o dia em que tropas soviéticas libertaram os judeus do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, em 1945.
O Holocausto causou a morte de cerca de seis milhões de judeus e outras vítimas do extermínio nazista, no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).