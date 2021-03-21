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No Dia Internacional da Síndrome de Down, Flamengo se manifesta e faz homenagem a torcedor ilustre

Clube fez postagem nas redes sociais para celebrar o dia e escolhe Jefferson de Souza Barcelos, o Pitoco, para representar todos os rubro-negros com Síndrome de Down
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Publicado em 21 de Março de 2021 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 13:10
Crédito: Divulgação/Flamengo
Para além das quatro linhas, o futebol também exerce uma função social muito importante na sociedade. Neste domingo, marcado pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, o Flamengo usou as redes sociais para fazer postagens e se manifestar em homenagem aos torcedores que vivem com essa condição.
+ ATUAÇÕES: Pedro e Rodrigo Muniz comandam ataque do Flamengo, e Bruno Viana vai bem na estreia- No Dia Internacional da Síndrome de Down, fica a nossa homenagem a essas pessoas especiais, que exalam amor. Representando cada uma delas, o grande rubro-negro Jefferson de Souza Barcelos, o Pitoco. O Clube de Regatas do Flamengo e a Nação amam vocês!
A data da homenagem, criada em 2006 e reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2012, é usada para celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas.

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