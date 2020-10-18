No Dia do Médico, Fluminense homenageia profissionais de saúde

Crédito: Fluminense faz homenagem aos médicos - Reprodução Twitter / Fluminense

Neste domingo, 18 de outubro, é celebrado o 'Dia do Médico' e o Fluminense aproveitou para fazer uma homenagem aos profissionais de saúde. Em uma postagem na rede social, o Tricolor exaltou o empenho feito pelas pessoas da área da medicina durante o período de pandemia da Covid-19.

- No retorno aos jogos, nós parabenizamos os médicos e todos os profissionais da saúde pelo empenho, amor e dedicação no combate à pandemia. A mensagem de hoje não poderia ser diferente: muito obrigado. Feliz Dia do Médico - escreveu o perfil oficial do clube.