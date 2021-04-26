No dia do goleiro, Botafogo faz homenagens nas redes sociais e exalta o aniversariante Manga

Crédito: Manga completa 84 anos nesta segunda-feira. Vitor Silva / Botafogo

Nesta segunda-feira, o ex-jogador e ídolo do Botafogo Manga completa 84 anos. Assim, seu aniversário foi usado como motivação para a criação do Dia Nacional do Goleiro, comemorado neste 26 de abril. Logo, para homenagear e prestigiar os donos da meta, o Botafogo vai apresentar uma programação especial ao longo desta tarde enaltecendo grandes goleiro da história do clube.

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Considerado o melhor goleiro da história do Botafogo, o pernambucano Manga chegou ao Glorioso em 1959, vindo do Sport Recife. Pelo Botafogo, foi bicampeão carioca duas vezes, três vezes campeão do Rio-São Paulo, além de conquistas internacionais, como o título mundial em Caracas.

Titular da Seleção Brasileira na Copa de 1966 - defendeu o Brasil em 15 partidas ao longo da carreira e sofreu 14 gols - , na Inglaterra, o goleiro seguiu carreira no Internacional de Porto Alegre e no Nacional de Montevidéu. Ao todo, disputou 442 jogos pelo Botafogo e sofreu 394 gols.

Folclórico, Manga destacava-se por ser veloz ao repor a bola quando o Botafogo não estava em vantagem no placar e um mestre de cera, retardando o jogo quando seu time estava vencendo.

Uma das marcas registradas de Aílton Corrêa Arruda, seu nome verdadeiro, era mexer com os brios do torcedor do Flamengo. Antes dos clássicos, costumava dizer que o bicho já estava garantido. Além disso, por seu estilo arrojado, o goleiro também ficou marcado por ter as mãos deformadas devido a disputas de bola.