No dia do aniversário de 16 anos, Lucas Santos assina primeiro contrato profissional com Flamengo

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A quarta-feira foi de comemoração dupla para Lucas Santos, destaque da base do Flamengo. Além de completar 16 anos, o jovem assinou o primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro. A partir de agora, a multa rescisória para clubes do exterior será de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões).

+ Fla chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilhariaAntes conhecido como Lucas Balotelli, em referência ao atacante italiano, o jovem prefere afastar do apelido e criar seu próprio nome no futebol. Nas redes sociais, ele comemorou a assinatura do contrato e a nova etapa na carreira.

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