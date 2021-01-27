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No dia do aniversário de 16 anos, Lucas Santos assina primeiro contrato profissional com Flamengo

Antes chamado de Lucas Balotelli, jovem terá multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) para clubes do exterior...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 14:00
Crédito: Divulgação
A quarta-feira foi de comemoração dupla para Lucas Santos, destaque da base do Flamengo. Além de completar 16 anos, o jovem assinou o primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro. A partir de agora, a multa rescisória para clubes do exterior será de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões).
+ Fla chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilhariaAntes conhecido como Lucas Balotelli, em referência ao atacante italiano, o jovem prefere afastar do apelido e criar seu próprio nome no futebol. Nas redes sociais, ele comemorou a assinatura do contrato e a nova etapa na carreira.
+ Veja mais notícias do Flamengo​+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
- Mais um sonho realizado em minha vida!! primeiramente agradeço a Deus por tudo que ele tem feito comigo e com minha família. Hoje eu pude assinar o meu primeiro contrato profissional de futebol no dia do meu aniversário. Agradeço a todos da minha família e todos que me ajudaram a realizar esse sonho, que seja o primeiro de muitos.

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