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No Couto Pereira, Coritiba tenta facilitar saída do Z4 frente ao Bragantino

Time da capital paranaense acumula cinco unidades de distância para o Sport, primeira equipe fora da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 10:28

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 10:28

Crédito: Twitter/Coritiba
Um duelo de equipes que olham com preocupação o risco de rebaixamento no Brasileirão da Série A ocorrerá no próximo sábado (5) na cidade de Curitiba entre Coritiba e Bragantino.
No caso do time paranaense, a situação é mais complexa pensando no fato de que, para sair do Z4, o atual 18° colocado com 20 pontos ganhos já acumula cinco unidades de distância para o Sport, hoje a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
Para a equipe de Bragança Paulista, existe uma aproximação desconfortável, porém ainda passível de acumular uma "gordura" dentro da realidade onde o time dirigido por Maurício Barbieri está na 15ª posição tendo 27 pontos conquistados.
Na montagem da escalação do 11 inicial, existe somente uma alteração forçada que Barbieri já parece ter a peça para fazer a reposição. Isso porque Helinho tomou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense no Maracanã e a tendência é que Bruno Tubarão assuma a titularidade.
Já no caso do Coxa, o esquema mais preocupado anteriormente em compor o meio-campo com cinco homens deve acrescentar a figura de referência de Ricardo Oliveira além de Matheus Galdezani retornando ao time titular. Assim, nomes como Matheus Bueno e Mattheus Oliveira devem sair da equipe.
FICHA TÉCNICA​CORITIBA x BRAGANTINO
Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)Data e hora: 05/12/2020 - 21h​Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)​Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (ambos GO)​VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
CORITIBA: Wilson. Maílton, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Rafinha e Giovanni Augusto; Robson e Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.
BRAGANTINO: Cleiton; Luan Cândido, Ligger, Léo Ortiz e Aderlan; Raul, Lucas Evangelista e Bruno Tubarão; Artur, Claudinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

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