No Coritiba, nova data para eleição foi definida pelo Conselho Deliberativo

Crédito: Divulgação/Coritiba

Se dentro de campo a situação do Coritiba segue atribulada pensando na busca para fugir do rebaixamento, fora dele o Conselho Deliberativo definiu através de reunião na última segunda-feira (14) qual será a data de realização das eleições para escolher o novo presidente do Alviverde.

O pleito para definir quem será o mandatário do Coxa Branca entre 2021 e 2023 onde três chapas estão cadastradas (União Coxa, de João Carlos Gomes Vialle, Coritiba Ideal, de Renato Follador Junior, e Coritiba Responsável, do atual mandatário Samir Namur) acontecerá no próximo dia 29 de dezembro unicamente no formato online e tendo duração das 10 às 16h.

Para garantir a habilitação dos associados que possuem direito a voto, o clube informou que os procedimentos referentes a atualização cadastral valerá até dois dias antes da eleição até às 18h sendo que, para os associados desde dezembro de 2018, haverá prioridade.