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No Coritiba, nova data para eleição foi definida pelo Conselho Deliberativo

Após caráter de absoluta indecisão, pleito com votação em formato online acontecerá no próximo dia 29 de dezembro...
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Publicado em 

16 dez 2020 às 17:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:00

Crédito: Divulgação/Coritiba
Se dentro de campo a situação do Coritiba segue atribulada pensando na busca para fugir do rebaixamento, fora dele o Conselho Deliberativo definiu através de reunião na última segunda-feira (14) qual será a data de realização das eleições para escolher o novo presidente do Alviverde.
O pleito para definir quem será o mandatário do Coxa Branca entre 2021 e 2023 onde três chapas estão cadastradas (União Coxa, de João Carlos Gomes Vialle, Coritiba Ideal, de Renato Follador Junior, e Coritiba Responsável, do atual mandatário Samir Namur) acontecerá no próximo dia 29 de dezembro unicamente no formato online e tendo duração das 10 às 16h.
Para garantir a habilitação dos associados que possuem direito a voto, o clube informou que os procedimentos referentes a atualização cadastral valerá até dois dias antes da eleição até às 18h sendo que, para os associados desde dezembro de 2018, haverá prioridade.
O procedimento pode ser feito tanto pela área exclusiva do sócio no site oficial do Coritiba como também pelo e-mail [email protected] ou em caráter presencial através do comparecimento na Central dos Sócios.

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