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No Coritiba, Natanael foca na estreia, mas não esconde sonho de conquistar o Paranaense

Jogador também mencionou foco para o "cumprimento de metas internas" estabelecidas no Alto da Glória...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 12:03

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 12:03

Passada a temporada de sucesso com o retorno do Coritiba à Série A, a pré-temporada de 2022 também já pode se dizer por encerrada. Isso porque, neste sábado, ás 16h (de Brasília), o Coxa encara o Cianorte pela estreia do Campeonato Paranaense.>Agora no TikTok: confira o novo canal de notícias do LANCE!E, para o lateral-direito Natanael, o ano será ainda mais especial. Depois de ser rebaixado com o clube logo após fazer seus primeiros jogos como profissional em 2020, a jovem cria da base iniciou 2021 ainda com desconfiança.
No entanto, dentro de campo, ganhou seu espaço e terminou a Série B como um dos destaques da competição. Agora, titular absoluto, quer ter um ano ainda melhor, a começar pelo Estadual.
- Estamos trabalhando da melhor maneira possível para estarmos bem nessa estreia. Sabemos que estamos em um período de adaptação, ainda buscando estar na melhor forma possível. Além disso, o primeiro jogo sempre é difícil e também temos um adversário qualificado pela frente. Queremos ter um ano muito bom, com objetivos alcançados, comando pelo estadual. Estamos trabalhando pensando em fazer um grande campeonato. O primeiro objetivo é chegar às finais, mas com certeza o grande sonho é conquistar o título – afirmou.
Natanael evita fazer muitas projeções para o restante da temporada. Porém, ele volta a ressaltar que o foco é em cumprir os objetivos definidos pelo Coritiba, embora não revele e especifique quais são.
- Espero que seja mais uma boa temporada, não só individual, mas coletivamente também. Temos nossas metas e estamos trabalhando forte desde já para que sejam de grandes conquistas. O meu pensamento é só esse, fazer um bom ano e ajudar o Coritiba – destacou.
Depois da estreia de amanhã, na segunda rodada a equipe de Gustavo Morínigo encara o Operário, na quinta-feira (26), em Ponta Grossa.
Crédito: Divulgação/Coritiba

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