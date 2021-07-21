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No comando do Botafogo, Enderson Moreira busca ascensão na carreira após recentes trabalhos ruins

Novo treinador do time de General Severiano soma apenas 12 vitórias nos últimos 33 jogos, em que esteve à frente de Fortaleza e Goiás...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 06:00
Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza EC
Depois de uma semana, a espera por um novo treinador acabou. Na noite da última terça-feira, o Botafogo anunciou a contratação do técnico Enderson Moreira para a sequência da temporada. Agora, sob o comando do time da Estrela Solitária, ele terá a oportunidade de ascender na carreira após uma sequência recente de trabalhos ruins.
> ATUAÇÕES: Gilvan recebe a pior nota do Botafogo na derrota para o GoiásOs últimos 33 jogos de Enderson Moreira foram à frente de Goiás e Fortaleza, em 2020. No total, o treinador conseguiu apenas 12 vitórias nesse período de tempo. Isso evidencia que, nos últimos 33 compromissos, Enderson conseguiu vencer apenas 36,4% deles.
Vale ressaltar que a passagem pelo Esmeraldino foi especialmente ruim. Por lá, foram três empates, sete derrotas e nenhuma vitória. À época, Enderson deixou o Goiás na lanterna da Série A do Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados.
> Veja a tabela da Série B
Meses depois, Enderson assumiu o Fortaleza, que, coincidentemente à época, havia demitido o até então técnico Marcelo Chamusca. Pelo Leão do Pici, a campanha também não foi boa, mas foi o suficiente para que o time não acabasse rebaixado para a Série B.
No total, foram 23 partidas pelo Tricolor, com 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas. Ao olhar apenas para a campanha da reta final da Série A do Brasileirão, contudo, foram três vitórias, seis derrotas e um empate. Os números não foram bons, mas nos critérios de desempate, o Fortaleza cravou a 16º colocação na tabela e se salvou. Já sob o comando de Enderson Moreira, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Confiança, em Aracaju, no Batistão, em partida válida pela 14ª rodada da Série B. É a oportunidade do treinador apresentar um grande trabalho e mostrar que ainda é o mesmo que conquistou as Séries B de 2012 e 2017, com Goiás e América-MG, respectivamente.
Ele, inclusive, já chega com respaldo e confiança da diretoria. O diretor de futebol do clube, Eduardo Freeland, destacou que há convicção de que Enderson contribuirá com o objetivo do Alvinegro, que é conquistar o acesso para a primeira divisão.
- Hoje anunciamos o Enderson Moreira, tem bons trabalhos, dois títulos da Série B, bons aproveitamentos nos clubes que passou. Estamos bastantes convictos que vai contribuir. Acreditamos que com a chegada do Enderson vamos colocar o bico do nosso avião para cima, e a torcida pode esperar que a gente vá buscar pontos novamente e comemorar o acesso no final da temporada. Ninguém está satisfeito, mas estamos trabalhando para reverter esse cenário - disse Freeland.

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