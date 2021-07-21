No comando do Botafogo, Enderson Moreira busca ascensão na carreira após recentes trabalhos ruins

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

Depois de uma semana, a espera por um novo treinador acabou. Na noite da última terça-feira, o Botafogo anunciou a contratação do técnico Enderson Moreira para a sequência da temporada. Agora, sob o comando do time da Estrela Solitária, ele terá a oportunidade de ascender na carreira após uma sequência recente de trabalhos ruins.

> ATUAÇÕES: Gilvan recebe a pior nota do Botafogo na derrota para o GoiásOs últimos 33 jogos de Enderson Moreira foram à frente de Goiás e Fortaleza, em 2020. No total, o treinador conseguiu apenas 12 vitórias nesse período de tempo. Isso evidencia que, nos últimos 33 compromissos, Enderson conseguiu vencer apenas 36,4% deles.

Vale ressaltar que a passagem pelo Esmeraldino foi especialmente ruim. Por lá, foram três empates, sete derrotas e nenhuma vitória. À época, Enderson deixou o Goiás na lanterna da Série A do Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados.

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Meses depois, Enderson assumiu o Fortaleza, que, coincidentemente à época, havia demitido o até então técnico Marcelo Chamusca. Pelo Leão do Pici, a campanha também não foi boa, mas foi o suficiente para que o time não acabasse rebaixado para a Série B.

No total, foram 23 partidas pelo Tricolor, com 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas. Ao olhar apenas para a campanha da reta final da Série A do Brasileirão, contudo, foram três vitórias, seis derrotas e um empate. Os números não foram bons, mas nos critérios de desempate, o Fortaleza cravou a 16º colocação na tabela e se salvou. Já sob o comando de Enderson Moreira, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Confiança, em Aracaju, no Batistão, em partida válida pela 14ª rodada da Série B. É a oportunidade do treinador apresentar um grande trabalho e mostrar que ainda é o mesmo que conquistou as Séries B de 2012 e 2017, com Goiás e América-MG, respectivamente.

Ele, inclusive, já chega com respaldo e confiança da diretoria. O diretor de futebol do clube, Eduardo Freeland, destacou que há convicção de que Enderson contribuirá com o objetivo do Alvinegro, que é conquistar o acesso para a primeira divisão.