  • No clássico dos Borussias, Haaland faz dois, mas Dortmund perde para o Mönchengladbach no Alemão
No clássico dos Borussias, Haaland faz dois, mas Dortmund perde para o Mönchengladbach no Alemão

Aurinegros saem atrás, viram com dois gols rápidos do camisa 9 norueguês, mas sofrem nova virada jogando fora de casa. Equipe saiu do G-4 do Campeonato Alemão...
LanceNet

22 jan 2021 às 18:32

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:32

Crédito: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP
Na abertura da 18ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visitou o Borussia Mönchengladbach e o os donos da casa venceram por 4 a 2. Em jogo muito disputado, Elvedi marcou duas vezes, Bensebaini ampliou e Thuram completou para o time alvinegro. Para os visitantes, Haaland marcou duas vezes.
+ Veja a tabela da BundesligaPRIMEIRO TEMPO ELETRIZANTEOs 45 minutos iniciais foram muito movimentados e as equipes foram para o intervalo empatando em 2 a 2. Com dois minutos, Hofmann marcou para o Gladbach, mas o VAR anulou. Logo depois, o zagueiro Elvedi abriu o placar. Haaland empatou aos 22 e virou aos 28. Mas Elvedi, pegando rebote do goleiro Bürki, deixou tudo igual novamente.
PASSOU O COMETAO astro Erling Haaland chegou aos 14 gols no Campeonato Alemão e agora é o vice-artilheiro. Lewandowski, com 22 gols, lidera a corrida. Nesta sexta-feira, o camisa 9 aurinegro contou com a colaboração de Sancho, que deu duas assistências.
APROVEITANDO AS CHANCESNa etapa final, o Borussia Mönchengladbach pouco atacou, mas nas duas finalizações que teve balançou as redes. Aos quatro minutos, Bensebaini recebeu na esquerda, limpou a marcação, e bateu bonito para marcar. Aos 33, Neuhaus cobrou escanteio na medida e Thuram apareceu sozinho para fechar a conta.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach encara o Union Berlin, no dia 30, fora de casa. O Borussia Dortmund entra em campo no mesmo dia, em casa, contra o Augsburg.

