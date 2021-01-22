No clássico dos Borussias, Haaland faz dois, mas Dortmund perde para o Mönchengladbach no Alemão

Na abertura da 18ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visitou o Borussia Mönchengladbach e o os donos da casa venceram por 4 a 2. Em jogo muito disputado, Elvedi marcou duas vezes, Bensebaini ampliou e Thuram completou para o time alvinegro. Para os visitantes, Haaland marcou duas vezes.
PRIMEIRO TEMPO ELETRIZANTEOs 45 minutos iniciais foram muito movimentados e as equipes foram para o intervalo empatando em 2 a 2. Com dois minutos, Hofmann marcou para o Gladbach, mas o VAR anulou. Logo depois, o zagueiro Elvedi abriu o placar. Haaland empatou aos 22 e virou aos 28. Mas Elvedi, pegando rebote do goleiro Bürki, deixou tudo igual novamente.
PASSOU O COMETAO astro Erling Haaland chegou aos 14 gols no Campeonato Alemão e agora é o vice-artilheiro. Lewandowski, com 22 gols, lidera a corrida. Nesta sexta-feira, o camisa 9 aurinegro contou com a colaboração de Sancho, que deu duas assistências.
APROVEITANDO AS CHANCESNa etapa final, o Borussia Mönchengladbach pouco atacou, mas nas duas finalizações que teve balançou as redes. Aos quatro minutos, Bensebaini recebeu na esquerda, limpou a marcação, e bateu bonito para marcar. Aos 33, Neuhaus cobrou escanteio na medida e Thuram apareceu sozinho para fechar a conta.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach encara o Union Berlin, no dia 30, fora de casa. O Borussia Dortmund entra em campo no mesmo dia, em casa, contra o Augsburg.