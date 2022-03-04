No clássico com o Vasco, Flamengo trará mensagem de paz no uniforme e destinará renda a refugiados

No clássico com o Vasco, neste domingo pelo Campeonato Carioca, o Flamengo entrará em campo levando uma mensagem de paz ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Cada uma das camisas vestidas pelos jogadores terá a palavra "paz" escrita em 15 idiomas. Com transmissão em tempo real do LANCE!, a bola rola às 16h de domingo, no Estádio Nilton Santos, para o Clássico dos Milhões.A mensagem entrará no principal espaço da camisa, cedido pelo Banco BRB para esta ação. As camisas serão leiloadas na plataforma MatchWornShirt e o dinheiro da venda será revertido para uma instituição em prol de refugiados de guerra selecionada pelo departamento de Responsabilidade Social do clube. - O engajamento da Nação com os temas sociais é enorme. Ela participa ativamente e é sempre muito solidária. Com esta ação, o Flamengo procura ajudar a divulgar um pensamento de paz em um momento tão difícil como este - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.