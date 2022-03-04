Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No clássico com o Vasco, Flamengo trará mensagem de paz no uniforme e destinará renda a refugiados
futebol

No clássico com o Vasco, Flamengo trará mensagem de paz no uniforme e destinará renda a refugiados

Em diferentes idiomas, a palavra "paz" estampará os uniformes dos jogadores do Flamengo, que posteriormente serão leiloados a e renda destinada à instituição social...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 12:46

Publicado em 04 de Março de 2022 às 12:46

No clássico com o Vasco, neste domingo pelo Campeonato Carioca, o Flamengo entrará em campo levando uma mensagem de paz ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Cada uma das camisas vestidas pelos jogadores terá a palavra "paz" escrita em 15 idiomas. Com transmissão em tempo real do LANCE!, a bola rola às 16h de domingo, no Estádio Nilton Santos, para o Clássico dos Milhões.A mensagem entrará no principal espaço da camisa, cedido pelo Banco BRB para esta ação. As camisas serão leiloadas na plataforma MatchWornShirt e o dinheiro da venda será revertido para uma instituição em prol de refugiados de guerra selecionada pelo departamento de Responsabilidade Social do clube. - O engajamento da Nação com os temas sociais é enorme. Ela participa ativamente e é sempre muito solidária. Com esta ação, o Flamengo procura ajudar a divulgar um pensamento de paz em um momento tão difícil como este - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.
Crédito: UniformedoFlamengotrarámensagemdepazaoconflitoentreRússiaeUcrânia(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados