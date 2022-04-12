No Bahia, Rildo é oficializado como reforço para o ataque

O Bahia continua agregando reforços ao seu plantel sendo que, dessa vez, o setor que ganhou nova opção foi o ataque. Em negociação já antecipada pelo Futebol Latino, o Tricolor anunciou a chegada de Rildo, emprestado pelo Grêmio até o fim da temporada.>Veja 11 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junhoAos 22 anos de idade, essa será a primeira vez que o jogador natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, vai atuar no futebol do Nordeste.

Criado na base do São Paulo, ele chegou ao Grêmio em 2017 onde, além da base e partidas pelo profissional do time gaúcho, ele defendeu apenas mais uma equipe, o Brasil de Pelotas, na temporada de 2021. Na oportunidade, ele jogou 12 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Rildo chega ao Esquadrão como mais uma alternativa que pode atuar pelos lados do campo, setor que é bastante explorado pela maneira de jogo proposta pelo técnico Guto Ferreira.

Com isso, aumentam as possibilidades do jogador voltar a emendar uma sequência de jogos como no início de temporada pelo Grêmio, chegando afazer 12 partidas entre Gauchão e Copa do Brasil como o substituto natural na posição ocupada por Ferreira.