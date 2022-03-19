No Arruda, Santa Cruz goleia o Caruaru City e vai à semifinal do Pernambucano

Em confronto realizado no estádio do Arruda, o Santa Cruz não queria saber de ser surpreendido pelo Caruaru City, em confronto único pela quartas de final do Campeonato Pernambucano. E o Tricolor não decepcionou quem marcou presença nas arquibancadas, com pouco mais que 3.500 torcedores. Apesar de não conseguir balançar as redes na etapa inicial, o time mandante deslanchou na etapa final fazendo 3 a 0 no Leopardo, garantindo assim sua vaga nas quarta de final.
Com o resultado, a equipe comandada por Leston Jr. terá pela frente o clássico diante do Náutico, no estádio dos Aflitos.
Apesar da insistência por parte do Santa Cruz logo nos primeiros movimentos, o goleiro Igor mostrou aos mandantes que não teriam vida fácil em marcar gols no confronto, conseguindo fazer boas defesas nas tentativas de Rafael Furtado, Marcos Martins e companhia.
Entretanto, a equipe do Caruaru também arriscava-se em seu campo de ataque. Mesmo não tendo a mesma intensidade por parte da equipe da casa, chegou a finalizar contra o gol de Klever que também conseguiu mostrar empenho debaixo das traves.
Já no segundo tempo, adotando uma postura ofensiva tentando resolver logo no começo, a pressão Tricolor finalmente surtiu efeito. Aos 5 minutos, Rafael Furtado, que já havia tentado algumas vezes, conseguiu marcar seu tento após cruzamento de Dudu Manai, subindo sozinho para abrir a contagem.
O tento animou o Santinha que, mesmo perdendo o autor de seu gol ao deixar o campo lesionado, viu o substituto João Henrique mostrar empenho nas finalizações, quase marcando o segundo. Com o tempo passando, e continuando a ditar as ações em campo, a equipe de Leston Jr., aos 28, conseguiu ampliar a contagem com Esquerdinha, após o meio-campista recuperar a bola em uma saída errada de Henrique, chutando no canto esquerdo do arqueiro do Caruaru. 2 a 0 no Arruda.
Praticamente com o jogo resolvido, o time da capital pernambucana ainda conseguiu marcar mais um. Embalado pelo gol, outra vez ele, Esquerdinha, tratou de fechar a conta aos 46, fechando a conta em 3 a 0 garantindo a vaga do Santa na próxima fase.