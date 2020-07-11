No Anfield, Liverpool empata com uma valente equipe do Burnley

Crédito: Em ótimo jogo no Anfield, Liverpool empata com oBurnley e perde sequência de vitórias em seu estádio(PHIL NOBLE/AFP

Neste sábado, o campeão Liverpool empatou com uma valente equipe do Burnley por 1 a 1, no Anfield, pela 35ª rodada da Premier League. Em uma manhã de muito calor, Nick Pope tem grande atuação e evita o que poderia ser uma goleada dos Reds. O lateral Robertson abriu o placar, porém, os visitantes cresceram, Jay Rodriguez empatou e tirou ponto do campeão.

Na próxima rodada, os Reds voltam a campo contra o Arsenal, fora de casa, na quarta-feira, às 16h (de Brasília). O Burnley, por sua vez, recebe o Wolverhampton, no mesmo horário, no Turf Moor. Com o empate, o time comandado por Dyche assumiu a nona colocação da competição.

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Grande atuação de PopeDesde o início da partida, o Liverpool, como de costume, tentou encurralar e pressionar a saída de bola de seu adversário. Dessa forma, as oportunidades começaram a surgir. Com muita movimentação, Jones recebeu bom passe na área e chutou no canto, mas Pope defendeu. No minuto seguinte, Salah construiu boa jogada na área, mas o arqueiro fez uma brilhante defesa.

Robertson fura o bloqueioO forte ataque do Liverpool se movimentava com muita intensidade, troca de passes e agilidade. Aos 33, Salah pegou o rebote dentro da área e chutou com força, mas Pope evitou mais um gol, à queima-roupa. Logo em seguida, Robertson conseguiu furar o bloqueio. Após cruzamento, o lateral acertou uma bela cabeçada, por cima, sem chance para o goleiro.

Que defesa!Ainda no primeiro tempo, os Reds tiveram outra grande chance de marcar. Aos 45, Mané aproveitou a falha da defesa, cortou e bateu no ângulo, mas Pope aplicou uma defesaça e salvou a meta do Burnley. Durante quarenta e cinco minutos, os visitantes não viram a cor da bola e o campeão da Premier League mandou no jogo.

Quem não faz... levaNa segunda etapa, o Liverpool perdeu diversas chances de ampliar e golear o adversário. Faltou pontaria para os seus principais jogadores. Aos 5, Roberto Firmino recebeu de Salah, bateu cruzado, mas a bola sacudiu a trave direita. Aos poucos, o Burnley apostou no contra-ataque, e após a defesa dos Reds afastarem, Jay Rodriguez acertou um chute no canto de Alisson e empatou a partida.