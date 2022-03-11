No aguardo por uma oportunidade no gol do Corinthians, Carlos Miguel completa um ano como profissional

Neste sábado (12), o goleiro Carlos Miguel do Corinthians completa um ano da sua estreia como atleta profissional, quando atuava pelo Boa Esporte, pelo campeonato mineiro diante do Coimbra, na vitória por 2 a 1.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

- Muito feliz por estar completando um ano de carreira profissional. Sei que tenho muito a mostrar, mas me sinto feliz e realizado por estar jogando num grande clube do Brasil e do mundo. Estou trabalhando forte e sei que grandes coisas estão reservadas para mim - afirmou o arqueiro.

Formado nas categorias de base do Internacional, o atleta foi promovido à equipe principal do Colorado em 2018. Teve dois empréstimos desde então: por Santa Cruz e Boa Esporte. Ele chegou livre ao Timão.

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Considerado o goleiro mais alto do Brasil, com 2,04m, Carlos Miguel figurou por duas vezes no banco do Corinthians nesta temporada, nos jogos contra Santo André e Santos, pelo Campeonato Paulista.

Nos treinamentos, o arqueiro tem treinado bem e esperado a oportunidade, aguardando somente a decisão do novo técnico, o português Vitor Pereira.

Para o duelo de sábado contra a Ponte Preta, às 18h30 na Neo Química Arena, válido pela décima primeira rodada do Paulistão, Carlos Miguel pode voltar a ser relacionado para um jogo do Timão, tendo em vista que Matheus Donelli sofreu uma pancada na panturrilha direita e deve ser desfalque.