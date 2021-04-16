No aguardo de Taty Castellanos, Palmeiras monta lista de inscritos para Libertadores

O Palmeiras estreia na Libertadores na próxima quarta-feira (21), contra o Universitário, do Peru, e, com isso, tem até sábado, 19h15 (horário de Brasília), para inscrever os atletas escolhidos pela comissão técnica para representarem o atual campeão na competição continental. Com isso, a lista já está decida e o NOSSO PALESTRA/LANCE! teve acesso completo.
O Verdão selecionou 50 jogadores, divididos entre profissionais e Crias da Academia, que estarão aptos a entrar em campo pelo Maior Campeão Nacional. O número elevado de inscrições é resultado da Covid-19, que forçou a Conmebol a aumentar o número de vagas para o torneio.O Alviverde, no entanto, ainda espera uma resposta em relação ao atacante Taty Castellanos, que negocia com o clube. Com a possível contratação, o argentino pode ocupar uma das vagas para a competição.
A estreia do Palmeiras na Libertadores ocorrerá na próxima quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), contra o Universitário, no estádio Monumental de Lima, situado no Peru.Confira a lista completa do Palmeiras:
1- Vinicius Silvestre2- Marcos Rocha3- Renan4- Benjamín Kuscevic5- Patrick de Paula6- Lucas Esteves7- Rony8- Zé Rafael9- Erick Pluas10- Luiz Adriano11- Wesley12- Mayke13- Luan14- Gustavo Scarpa15- Gustavo Gómez16- Vitinho17- Matías Viña18- Danilo Barbosa19- Breno Lopes20- Lucas Lima21- Weverton22- Davi23- Raphael Veiga24- Natan25- Gabriel Menino26- Victor Luis27- Gabriel Veron28- Danilo29- Willian30- Felipe Melo31- Mateus32- Garcia33- Alan Empereur34- Ramon35- Fabinho36- Kevin37- Rafael Elias38- Marcelinho39- Marino Hinestroza40- Caio Cunha41- Giovani42- Jailson43- Jhow44- Henri45- Pedro Bicalho46- Vanderlan47- Robinho48- Newton49- Gabriel Silva50- Pedro Acacio