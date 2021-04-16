  No aguardo de Taty Castellanos, Palmeiras monta lista de inscritos para Libertadores
futebol

No aguardo de Taty Castellanos, Palmeiras monta lista de inscritos para Libertadores

Atual campeão da maior competição de clubes da América do Sul selecionou 50 jogadores que poderão o representar no torneio
Publicado em 16 de Abril de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras estreia na Libertadores na próxima quarta-feira (21), contra o Universitário, do Peru, e, com isso, tem até sábado, 19h15 (horário de Brasília), para inscrever os atletas escolhidos pela comissão técnica para representarem o atual campeão na competição continental. Com isso, a lista já está decida e o NOSSO PALESTRA/LANCE! teve acesso completo.>> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40
O Verdão selecionou 50 jogadores, divididos entre profissionais e Crias da Academia, que estarão aptos a entrar em campo pelo Maior Campeão Nacional. O número elevado de inscrições é resultado da Covid-19, que forçou a Conmebol a aumentar o número de vagas para o torneio.O Alviverde, no entanto, ainda espera uma resposta em relação ao atacante Taty Castellanos, que negocia com o clube. Com a possível contratação, o argentino pode ocupar uma das vagas para a competição.
A estreia do Palmeiras na Libertadores ocorrerá na próxima quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), contra o Universitário, no estádio Monumental de Lima, situado no Peru.Confira a lista completa do Palmeiras:
1- Vinicius Silvestre2- Marcos Rocha3- Renan4- Benjamín Kuscevic5- Patrick de Paula6- Lucas Esteves7- Rony8- Zé Rafael9- Erick Pluas10- Luiz Adriano11- Wesley12- Mayke13- Luan14- Gustavo Scarpa15- Gustavo Gómez16- Vitinho17- Matías Viña18- Danilo Barbosa19- Breno Lopes20- Lucas Lima21- Weverton22- Davi23- Raphael Veiga24- Natan25- Gabriel Menino26- Victor Luis27- Gabriel Veron28- Danilo29- Willian30- Felipe Melo31- Mateus32- Garcia33- Alan Empereur34- Ramon35- Fabinho36- Kevin37- Rafael Elias38- Marcelinho39- Marino Hinestroza40- Caio Cunha41- Giovani42- Jailson43- Jhow44- Henri45- Pedro Bicalho46- Vanderlan47- Robinho48- Newton49- Gabriel Silva50- Pedro Acacio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que seu mentor espiritual está perto de você
Incêndio em Cariacica foi registrado na tarde desta quinta-feira (23)
Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso

