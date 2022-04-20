Nketiah faz dois e Arsenal vence o Chelsea em clássico londrino pela Premier League

Londres é vermelha! No clássico londrino, melhor para os Gunners. Em jogo atrasado da 25ª rodada da Premier League, o Arsenal venceu o Chelsea por 4 a 2 em pleno Stamford Bridge, com dois gols de Nketiah, um de Smith Rowe e um de Saka. Werner e Azpilicueta descontaram para os Blues.Com o resultado, o Arsenal segue como 5º colocado, mas chega a 57 pontos e fica empatado com o rival Tottenham na briga por uma vaga na próxima Champions League. Já o Chelsea fica estacionado na terceira posição com 62, mas com dois jogos a menos.
QUE VACILO!Depois de um início de partida bem disputado com boas chances para os dois lados, o Chelsea cometeu um erro que custou muito caro. Na marca de 13 minutos, Christensen errou passe, deu a bola nos pés de Nketiah, que chegou cara a cara com Mendy e tocou na saída do goleiro para colocar os Gunners em vantagem no Stamford Bridge.
TUDO IGUALNo entanto, a vantagem do Arsenal não durou nem cinco minutos. Após cobrança de lateral, Timo Werner aproveitou espaço dado pela zaga dos Gunners para finalizar de fora da área. A bola desviou na marcação e matou qualquer chance de defesa de Ramsdale.
GOLAÇO COLETIVOO clássico permaneceu intenso e em alta voltagem no Stamford Bridge. Aos 27 minutos, Xhaka desarmou contra-ataque perigoso do Chelsea com uma caneta e ligou um ataque promissor para o Arsenal. A bola rodou e chegou até Smith Rowe, que deu um belo tapa da entrada da área, no canto de Mendy para colocar novamente os Gunners na frente.
CAPITÃO EMPATAO primeiro tempo eletrizante em Londres ainda teve tempo para mais um gol, dessa vez para o Chelsea. Novamente os Blues mostraram mentalidade forte para reagir rápido e cinco minutos depois do gol de Smith Rowe, foi a vez de Azpilicueta ir para as redes. Em cruzamento de Mount, o capitão do Chelsea completou para o gol e deixou tudo igual.
NKETIAH DE NOVOApós o intervalo, o duelo continuou eletrizante e com as equipes trocando golpes e boas chances. Contudo, mais uma vez o Arsenal aproveitou de uma falha defensiva do Chelsea para balançar as redes. Kovacic tentou afastar, a bola bateu em Rüdiger e sobrou nos pés de Nketiah. O atacante tocou na saída de Mendy e fez o terceiro dos Gunners.
PASSOU A RÉGUAEm vantagem novamente na partida, o Arsenal passou a apostar nos contra-ataques e o Chelsea passou a dominar a posse de bola. Entretanto, com uma defesa bem postada, os Blues não conseguiram criar chances claras, enquanto os Gunners chegavam bem em velocidade. Já nos minutos finais, Saka foi derrubado na área por Azpilicueta e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o próprio Saka deslocou Mendy e deu números finais ao duelo no Stamford Bridge.
SEQUÊNCIAO Arsenal terá mais um clássico pela frente no próximo fim de semana. Dessa vez, os Gunners enfrentam o Manchester United, em jogo válido pela 34ª rodada da Premier League, no sábado, 8h30 (de Brasília). Já o Chelsea entra em campo no domingo, novamente contra um time londrino. Dessa vez contra o West Ham, às 10h (de Brasília).