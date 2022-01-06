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futebol

Nino tem saída do Fluminense encaminhada; zagueiro irá para o Tigres, do México

Campeão olímpico, Nino conseguiu projeção no mercado com a titularidade na Seleção; Atlético-MG também tinha interesse, mas oferta salarial do Tigres agradou mais...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 11:45

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:45

Ao mesmo tempo em que traz reforços, o Fluminense pode perder um dos principais jogadores do elenco. Na última quarta-feira, o clube encaminhou a venda de Nino para o Tigres, do México. O Atlético-MG também tinha interesse, mas a oferta salarial do mexicano, de U$ 5 milhões de dólares (R$ 28,3 milhões na cotação atual), agradou mais ao jogador. A informação da proposta foi divulgada pelo "ge" e "Rádio Globo", e o LANCE! apurou que a venda está prestes a ser concluída. Há três anos no Fluminense, Nino conquistou espaço na equipe em pouco tempo. Nesta temporada, teve um desempenho irregular, mas mesmo assim foi titular absoluto. Em 44 jogos, auxiliou o time com três gols e duas assistências, além de proteger a área tricolor. O zagueiro era um dos ativos que o Flu, que tem 60% dos direitos econômicos sobre o atleta, esperava lucrar nesse atual elenco, além das joias de Xerém. Com a porcentagem que tem direito, o Flu faturaria cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,9 milhões).
Com a titularidade nas Olimpíadas, o clube aguardava uma proposta, mas isso não aconteceu logo após os Jogos. O zagueiro tinha o sonho de atuar na Europa, mas acenou positivamente para a possibilidade de ir para o México. Para a posição, o Flu já contratou David Duarte, e tem no seu plantel Luccas Claro, David Braz e Matheus Ferraz. *Estagiária sob a supervisão de Luiza Sá
Crédito: FluminenseencaminhouavendadeNinoparaomexicanoTigres(Foto:LucasMerçon/FFC

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