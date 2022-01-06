Nino tem saída do Fluminense encaminhada; zagueiro irá para o Tigres, do México

Ao mesmo tempo em que traz reforços, o Fluminense pode perder um dos principais jogadores do elenco. Na última quarta-feira, o clube encaminhou a venda de Nino para o Tigres, do México. O Atlético-MG também tinha interesse, mas a oferta salarial do mexicano, de U$ 5 milhões de dólares (R$ 28,3 milhões na cotação atual), agradou mais ao jogador. A informação da proposta foi divulgada pelo "ge" e "Rádio Globo", e o LANCE! apurou que a venda está prestes a ser concluída. Há três anos no Fluminense, Nino conquistou espaço na equipe em pouco tempo. Nesta temporada, teve um desempenho irregular, mas mesmo assim foi titular absoluto. Em 44 jogos, auxiliou o time com três gols e duas assistências, além de proteger a área tricolor. O zagueiro era um dos ativos que o Flu, que tem 60% dos direitos econômicos sobre o atleta, esperava lucrar nesse atual elenco, além das joias de Xerém. Com a porcentagem que tem direito, o Flu faturaria cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,9 milhões).