Nino se reapresenta junto ao elenco do Fluminense no CT visando a Libertadores

O Fluminense terá um importante reforço na partida contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), na quinta-feira. Na reapresentação do elenco na tarde desta terça no CT Carlos Castilho, o zagueiro Nino fez trabalho com os preparadores físicos. Ele tinha mais um dia de folga previsto para descanso e adaptação ao fuso horário de 12 horas de diferença.
+ Nino é o primeiro do Fluminense a disputar a final da Olimpíada no futebol; veja outros já convocados
Com isso, ele retorna ao time titular para formar dupla de zaga com Luccas Claro. O Flu iniciou a preparação para o confronto das quartas de final da Libertadores exatamente nesta terça-feira após folga na segunda. Manoel vinha sendo o substituto ao longo dos jogos fora.
Veja todos os confrontos da Libertadores
O Flu entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã para iniciar as quartas da Libertadores. No domingo, tem o Internacional fora de casa pelo Brasileirão. A equipe vem de uma derrota para o América-MG no último fim de semana.