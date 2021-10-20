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Nino se destaca em estatísticas pelo Fluminense no Brasileirão; veja os números

Zagueiro lidera vários dados do Tricolor no campeonato e vive boa fase após a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 17:19

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:19

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Campeão nos Jogos Olímpicos de Tóquio em agosto, o zagueiro Nino retornou ao Fluminense com a moral alta. Desde então, vem justificando a titularidade na Seleção Brasileira e no próprio time de Marcão. No Brasileirão, o jogador lidera algumas estatísticas, como passes, lançamentos e se destaca no quesito faltas. De acordo com o "Footstats", o zagueiro é o líder em passes certos da equipe tricolor no Brasileirão, com 793 em 20 jogos e apenas 35 errados. Além disso, é o primeiro jogador de linha em lançamentos, com 20 certos, e sofreu 16 faltas, o dobro do que recebeu (32). ​Nos cartões amarelos, Nino também lidera, com cinco, mas não recebeu vermelho, já que apenas Abel Hernández foi expulso no Tricolor.
Veja a tabela do Brasileirão
Outros dados que valem destaque são que o zagueiro é o terceiro com mais interceptações, com 12, atrás apenas dos volantes Martinelli e Yago Felipe. Ele deu ainda oito dribles, 118 rebatidas (em segundo no elenco) e fez nove defesas (atrás só do goleiro Marcos Felipe e de Luccas Claro).Em junho, o Fluminense renovou o contrato de Nino até o fim de 2024. Este é o terceiro ano dele pelo clube e, no total, já soma 129 jogos, balançando a rede oito vezes. A disputa da Olimpíada valorizou ainda mais o jogador, que vem dando retorno técnico ao Tricolor, mas também fica sendo uma esperança de venda futura.
Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro com 36 pontos, o Fluminense sonha com uma vaga na próxima Libertadores. No sábado, o Tricolor faz o último clássico do ano diante do Flamengo, às 19h, no Maracanã.

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