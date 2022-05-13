Nino Paraíba projeta duelo 'difícil' contra o Flamengo

‘A gente sabe que é um jogo difícil contra o Flamengo. A gente tem que dar o nosso melhor dentro de casa, principalmente, por não ter vencido ainda no Campeonato Brasileiro dentro de casa. É uma grande oportunidade de mostrar nosso futebol. A gente vem trabalhando muito bem, fazendo boas partidas na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Esperar, agora, dentro de casa fazer uma boa partida para o nosso torcedor e sair com o resultado positivo que é o mais importante’, ressaltou.