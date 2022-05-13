Nino Paraíba projeta duelo 'difícil' contra o Flamengo

Na tarde de sábado, o Ceará volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e mede forças com o Flamengo, na Arena Castelão.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Diante do rubro-negro, o Alvinegro tenta a sua primeira vitória dentro de casa e o lateral-direito Nino Paraíba não esconde a sua animação.
‘A gente sabe que é um jogo difícil contra o Flamengo. A gente tem que dar o nosso melhor dentro de casa, principalmente, por não ter vencido ainda no Campeonato Brasileiro dentro de casa. É uma grande oportunidade de mostrar nosso futebol. A gente vem trabalhando muito bem, fazendo boas partidas na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Esperar, agora, dentro de casa fazer uma boa partida para o nosso torcedor e sair com o resultado positivo que é o mais importante’, ressaltou.
Com apenas uma vitória em quatro partidas no Campeonato Brasileiro, o Ceará aparece na 17ª colocação, com 3 pontos.