Nino e David Duarte sentem desgaste muscular e preocupam Fluminense às vésperas da Libertadores

A vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta, colocou o clube na liderança do Carioca. Porém, a partida também foi marcada por um episódio alarmante: Nino, que estava escalado para a partida sentiu ainda no aquecimento e não entrou em campo. Assim, Abel Braga acionou David Duarte, que aos 10 minutos também demonstrou sentir dores e deu lugar a Manoel.Desta forma, ambos podem ser desfalques do Flu na estreia da Libertadores, no dia 22 de fevereiro, contra o Millionarios. A equipe irá viajar para Bogotá, Colômbia, onde irá enfrentar o primeiro adversário no Estádio El Campín. Antes, o Tricolor encara o Volta Redonda, neste sábado, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro, pela oitava rodada do Carioca.
> Veja a classificação do Cariocão