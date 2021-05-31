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Nino, do Fluminense, entra da seleção da primeira rodada do Brasileirão

Jogador desfalcará o Flu nas próximas partidas pois está com a seleção olímpica do técnico André Jardine...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 16:51

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:51

Crédito: Mailson Santana / Fluminense
Em alta, o zagueiro Nino foi escolhido como um dos destaques e entrou na seleção da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em votação feita pelo Twitter oficial da competição, o jogador foi o representante do Fluminense nos 11 mais votados. O Tricolor, porém, não terá o jogador para as próximas partidas, já que ele se apresentou à Seleção olímpica.
> Um ano da volta! Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Fluminense
A seleção completa ficou com: Volpi (São Paulo), Pikachu (Fortaleza), Nino (Fluminense), Juninho (Bahia) e Filipe Luís (Flamengo); Evangelista (Red Bull Bragantino), Edenilson (Internacional), Thaciano (Bahia) e Bruno Henrique (Flamengo); Pedro (Flamengo) e Zé Roberto (Atlético-GO). Téc: Vojvoda (Fortaleza).
Veja a tabela do Brasileirão ​O Fluminense ficou no empate por 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi, no último sábado. Nino foi o titular ao lado de Luccas Claro na defesa. Ainda em São Paulo, ele foi submetido aos testes da Covid-19 antes de se apresentar.
Nino já é desfalque certo para o Fluminense na próxima quarta-feira, quando o Tricolor encara o Red Bull Bragantino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida da volta foi remarcada pela CBF do dia 8 para 9 de junho, mas mesmo assim é pouco provável que o zagueiro tenha condições de atuar na partida. Além disso, o jogador também não estará presente no próximo duelo do Flu pelo Brasileirão, no sábado, às 11h, contra o Cuiabá.

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