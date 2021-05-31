Nino, do Fluminense, entra da seleção da primeira rodada do Brasileirão

Crédito: Mailson Santana / Fluminense

Em alta, o zagueiro Nino foi escolhido como um dos destaques e entrou na seleção da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em votação feita pelo Twitter oficial da competição, o jogador foi o representante do Fluminense nos 11 mais votados. O Tricolor, porém, não terá o jogador para as próximas partidas, já que ele se apresentou à Seleção olímpica.

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A seleção completa ficou com: Volpi (São Paulo), Pikachu (Fortaleza), Nino (Fluminense), Juninho (Bahia) e Filipe Luís (Flamengo); Evangelista (Red Bull Bragantino), Edenilson (Internacional), Thaciano (Bahia) e Bruno Henrique (Flamengo); Pedro (Flamengo) e Zé Roberto (Atlético-GO). Téc: Vojvoda (Fortaleza).

Veja a tabela do Brasileirão ​O Fluminense ficou no empate por 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi, no último sábado. Nino foi o titular ao lado de Luccas Claro na defesa. Ainda em São Paulo, ele foi submetido aos testes da Covid-19 antes de se apresentar.