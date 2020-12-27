Nino desfalcará o Fluminense no clássico diante do Flamengo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O técnico Marcão iniciará o ano de 2021 com uma dor de cabeça no setor defensivo do Fluminense. Como Nino recebeu o terceiro cartão amarelo, o zagueiro será uma das baixas do clássico diante do Flamengo, que será disputado no dia 6 de janeiro (uma quarta-feira), às 21h30, pela vigésima-oitava do Campeonato Brasileiro.

O comandante do Tricolor das Laranjeiras ainda tenta encontrar a solução ideal para definir o companheiro de Matheus Ferraz no confronto. Luccas Claro segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Caso não esteja em condições até o Fla-Flu, a alternativa será jogadores das categorias de base.

> CONFIRA A TABELA E FAÇA UMA SIMULAÇÃO DOS JOGOS

Frazan e Luan Freitas, que estavam na equipe sub-23, são as opções mais cotadas. Ambos estavam entre os relacionados do confronto com o São Paulo.