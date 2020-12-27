Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nino desfalcará o Fluminense no clássico diante do Flamengo

Zagueiro recebe terceiro cartão amarelo no decorrer da derrota por 2 a 1 para o São Paulo e iniciará o ano de 2021 cumprindo suspensão automática no Fla-Flu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 12:30

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 12:30

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Marcão iniciará o ano de 2021 com uma dor de cabeça no setor defensivo do Fluminense. Como Nino recebeu o terceiro cartão amarelo, o zagueiro será uma das baixas do clássico diante do Flamengo, que será disputado no dia 6 de janeiro (uma quarta-feira), às 21h30, pela vigésima-oitava do Campeonato Brasileiro.
O comandante do Tricolor das Laranjeiras ainda tenta encontrar a solução ideal para definir o companheiro de Matheus Ferraz no confronto. Luccas Claro segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Caso não esteja em condições até o Fla-Flu, a alternativa será jogadores das categorias de base.
> CONFIRA A TABELA E FAÇA UMA SIMULAÇÃO DOS JOGOS
Frazan e Luan Freitas, que estavam na equipe sub-23, são as opções mais cotadas. Ambos estavam entre os relacionados do confronto com o São Paulo.
O técnico Marcão ainda tenta contar com o meia Nenê, que não atuou no último sábado após ter se queixado de dores na panturrilha direita, e Luiz Henrique, que se recupera de lesão na coxa direita sofrida quando atuava pela Seleção Sub-20. O Fluminense segue com 40 pontos e, por enquanto, segue na sétima colocação do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados