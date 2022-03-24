Nino completa três anos como atleta do Fluminense: 'Que honra'

Nesta quinta-feira, Nino completou três anos como jogador do Fluminense. O zagueiro foi homenageado nas redes sociais do clube e, em seu Instagram, escreveu que é uma honra atingir a marca. Até agora, o jogador completou 146 jogos e marcou oito gols com a camisa tricolor. Ele também foi o primeiro atleta da instituição a conquistar uma medalha de ouro olímpica de futebol, em Tóquio 2020, junto à Seleção Brasileira. Nino chegou ao Fluminense em março de 2019, emprestado pelo Criciúma. Em sua primeira temporada no Rio, as atuações do zagueiro convenceram e o clube decidiu efetuar a compra. Desde então, o jogador tem sido titular na equipe e um dos destaques do elenco. Em 2021, o camisa 33 foi convocado pelo técnico André Jardine para integrar a Seleção Brasileira na Olimpíada de Tóquio e fez história no tricolor. Na última janela, ele esteve perto de deixar o clube, mas a negociação não avançou.