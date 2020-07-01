Nino cita erros do Fluminense em reestreia e critica Carioca: 'Protocolo não é 100% seguro'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

O Fluminense é um dos clubes que lutou contra a volta do Campeonato Carioca neste momento. Apesar dos esforços, o Tricolor entrou em campo no último domingo. Horas antes da partida, o Volta Redonda, adversário da noite, divulgou que quatro atletas testaram positivo para COVID-19 nos exames prévios ao jogo, que fazem parte do protocolo Jogo Seguro elaborado pela Ferj. O zagueiro Nino afirmou que isso não interferiu na concentração dos jogadores antes do confronto, mas criticou a forma como o protocolo é seguido.

- Sempre deixamos claro qual era nosso posicionamento de preservar vidas, mas existia um protocolo. Deixamos claro que iríamos respeitar a decisão tomada. No vestiário nada disso passou na cabeça, o foco era no jogo. Em nenhum momento passou pela nossa cabeça sobre o estado físico dos atletas do Volta Redonda - disse Nino em entrevista coletiva por videoconferência.

- O protocolo em si deixa brechas. Os jogadores do Volta Redonda tinham sido testados e chegaram infectados. Assim como nós podemos fazer o teste e pegar durante a semana. O protocolo não é 100% seguro. A segurança não existe, o que é mais seguro é ficar em casa neste momento. Nada nos atrapalhou no jogo, entendemos que o momento é complicado e o risco existe, mas no campo não atrapalhou - completou.E MAIS:'Por questões temporais', Ferj aponta que reta final do Carioca não terá presença de públicoMesmo com aluguel de graça, Fluminense tem prejuízo de quase R$ 130 mil em retomada do CariocaApós derrota, veja o que o Fluminense precisa na rodada final da Taça RioApesar dos problemas fora de campo, o rendimento do Fluminense na reestreia foi ruim e culminou na pior derrota da equipe sob o comando do técnico Odair Hellmann, com o 3 a 0 do Volta Redonda no Estádio Nilton Santos. Nino avaliou o que deu errado e disse que os atletas precisam manter o foco no trabalho.

- Creio que todos nós erramos muito, coisas que não costumamos errar. Mais do que olhar para o coletivo, olhamos para o individual. Todos precisam melhorar. Sem se cobrar demasiadamente, mas de forma saudável de que precisamos dar uma resposta. Focamos em questões básicas, de que taticamente está todo mundo junto, com o mesmo pensamento e correndo junto. Mas esse jogo foi atípico, todos erraram muito e coisas que não costumamos fazer. Temos trabalhado para que seja minimizado - disse.

- Quando falo do foco tento bater de que é daqui para frente, focar ainda mais. Não foi suficiente a nossa preparação nessa partida. Sabemos que o jogo é mental. Passamos por algumas situações adversas nesse jogo, com o gol no início e a expulsão. Muitas coisas acontecem, temos que estar em um batalha interna para não desconcentrar e lutar até o fim. Não foi uma coisa que o time estava desfocado, mas sabemos que precisamos melhorar e focar ainda mais. Esquecer o que passou porque o resultado não volta mais - completou.

Caso o Flamengo seja campeão também da Taça Rio e fique em primeiro na classificação geral, o Campeonato Carioca terá fim no próximo dia 8. O Brasileirão, de acordo com a CBF, pode retornar apenas um mês depois, em 8 ou 9 de agosto. Nino criticou mais um tempo de paralisação.