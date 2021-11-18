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  • Nino admite que o Fluminense ‘precisa melhorar’ e analisa derrota: ‘O detalhe decidiu para eles’
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Nino admite que o Fluminense ‘precisa melhorar’ e analisa derrota: ‘O detalhe decidiu para eles’

Zagueiro também destacou a dificuldade de jogar contra o Juventude no Alfredo Jaconi, mas disse que o Flu segue firme pelo objetivo
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LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 23:02

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 23:02

O Fluminense foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G6 do campeonato. Após a partida, o capitão Nino comentou sobre a derrota e admitiu dificuldades da equipe em campo.> Simule os jogos e veja a classificação do Brasileirão
- É muito difícil jogar aqui. É a terceira vez que eu jogo aqui, joguei duas vezes pela Série B e o jogo é sempre assim: uma guerra, decidido nos detalhes. E todos os jogos que eu joguei aqui foi 1 a 0. E o detalhe decidiu para eles. Sabemos que precisamos melhorar, mas continuamos firmes na busca pelo nosso objetivo - disse o capitão da equipe.
> ATUAÇÕES: Defesa falha na marcação e Fluminense pouco cria em derrota para o Juventude

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