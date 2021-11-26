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'Ninguém Cala': música de Beth Carvalho ganha nova versão e será tocada em jogo do Botafogo

Versão escrita pela própria cantora em 2008 será divulgada neste domingo, antes da partida contra o Guarani, na última rodada da Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 20:23
O Botafogo está em festa! Campeão antecipado da Série B do Brasileirão e com acesso à Séria A garantido, o time carioca só tem motivos para sorrir. Além do sucesso em campo, o Botafogo ganhou uma homenagem póstuma de Beth Carvalho, que gravou em 2008 o canto da torcida “Ninguém Cala esse Nosso Amor”. A canção ganhou uma nova versão.+ Embalado! Botafogo lança música de rap e vídeo entra em alta no YouTube
A cantora, antes de falecer em abril de 2019, gravou uma versão própria da canção que embala a torcida do Botafogo nas arquibancadas há mais de dez anos. O conteúdo será divulgado neste domingo antes da partida contra o Guarani, na última rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.
A canção também ficará disponível nos aplicativos de música e streaming na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro.
Em 2008, a torcida do Botafogo lançou uma música que embalou o bicampeonato carioca: “E Ninguém Cala Esse Nosso Amor”, cantada em todos os jogos até hoje pelos torcedores. No mesmo ano, Beth Carvalho, apaixonada pelo clube, gravou sua versão para esse canto da torcida, que ficou guardada para ser lançada em outro momento que nunca havia chegado - até agora.
Nessa onda de resgate, a canção foi finalizada e a torcida do Botafogo poderá comemorar o título nesse domingo, no sistema de som do Estádio Nilton Santos, com a versão inédita de Beth Carvalho para “E Ninguém Cala Esse Nosso Amor”.
Crédito: BethCarvalhoeratorcedoradoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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