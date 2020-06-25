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futebol

Nilton Santos terá vistoria na sexta para definir jogos de Botafogo e Fluminense

Caso estádio não cumpra os protocolos, clubes vão ter que jogar no Maracanã no mesmo dia e horário já estabelecidos pela Ferj...

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 22:33

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 22:33
Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
O Estádio Nilton Santos passará por uma vistoria da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro antes de ser liberado para receber as partidas do Campeonato Carioca. Caso o local cumpra as exigências dos protocolos da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e da Prefeitura, os jogos do Botafogo e do Fluminense vão ser realizados lá no próximo domingo, às 11h e 19h, respectivamente.
Caso contrário, os confrontos do Alvinegro com a Cabofriense e do Tricolor com o Volta Redonda vão ter que ser realizados no Maracanã. O Flu pleiteou o direito de mandar a partida no Nilton Santos por entender como desrespeito atuar ao lado do hospital de campanha do Maracanã. A Ferj não se opôs ao pedido.
A casa do Botafogo já recebeu uma vistoria e precisou realizar algumas adaptações. A nova inspeção se faz necessária após alguns ajustes no protocolo de saúde promovidas pela federação e a prefeitura. Este, inclusive, é um dos motivos que fez com que Marcelo Crivella publicasse um decreto no Diário Oficial impedindo jogos na capital até 25 de junho.E MAIS:Fluminense e Lyon fazem votação para escolher gol mais bonito de FredHenrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao CruzeiroMikel é sondado por equipe russa, mas responde que tem interesse de jogar no BotafogoBenevenuto revela tristeza com saída de Carli do Botafogo: 'Nem dormi' E MAIS:

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