Nilton Santos se torna 'ponto estratégico' da Prefeitura do Rio para vacinação contra Covid-19

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

O combate à Covid-19 passará também pelo Nilton Santos. Nesta quarta-feira, o Botafogo confirmou que o estádio foi escolhido pela Prefeitura do Rio como um dos "pontos estratégicos" na campanha de vacinação contra o vírus.

De acordo com o ofício recebido pelo clube, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) definiu o palco no qual o Alvinegro manda seus jogos como "um espaço de bastante visibilidade e acessibilidade para a população".

> Botafogo enfrenta o Atlético-GO logo mais. Veja como está a tabela!

O mandatário do Botafogo, Durcesio Mello, valorizou a responsabilidade social que move o clube em um momento tão desafiador.