Nilton Santos se torna 'ponto estratégico' da Prefeitura do Rio para vacinação contra Covid-19

O combate à Covid-19 passará também pelo Nilton Santos. Nesta quarta-feira, o Botafogo confirmou que o estádio foi escolhido pela Prefeitura do Rio como um dos "pontos estratégicos" na campanha de vacinação contra o vírus.
De acordo com o ofício recebido pelo clube, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) definiu o palco no qual o Alvinegro manda seus jogos como "um espaço de bastante visibilidade e acessibilidade para a população".
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O mandatário do Botafogo, Durcesio Mello, valorizou a responsabilidade social que move o clube em um momento tão desafiador.
- O Botafogo tem muito orgulho e satisfação de colaborar com a sociedade nesse momento tão representativo e aguardado por todos nós, que é a campanha de imunização. O clube tem plena ciência da sua responsabilidade social e manifesta toda solidariedade - afirmou.