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Nicole, goleira do Fluminense Feminino, representará o Brasil na Conmebol Evolución de Arqueros

Nicole foi selecionada para representar o Brasil na competição de goleiros realizada pela Conembol, no Paraguai...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 19:15

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 19:15

Nesta quinta-feira, Nicole foi selecionada para representar o Brasil na Conmebol Evolución de Arqueros, na segunda edição da competição, organizada pela entidade continental. A goleira do Fluminense, que já treinou junto à Seleção Brasileira, comemorou o convite e descreveu a sensação de representar o país em disputas internacionais. - Cada país tem o seu representante e eu fui escolhida para representar o Brasil. Fiquei muito feliz e animada com a oportunidade, vai ser algo novo para mim, mas confesso que brincava muito disso na infância, me divertia bastante, me traz boas lembranças. É uma oportunidade maravilhosa. Representar meu país é sempre uma sensação única - disse.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroO torneio foi criado para destacar a importância dos goleiros para o jogo, e conta com a participação de mais nove países: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador e Peru. A dinâmica da competição consiste em dispor dois goleiros, que defendem e tentam marcar gols no adversário. Segundo o preparador de goleiros do Fluminense, a oportunidade é uma forma de reconhecimento do tratamento feito pelo clube.- Quando veio o convite, confesso que fiquei muito feliz. Isso enaltece mais ainda o nosso trabalho, tanto dentro do Fluminense, como também o crescimento de nossas goleiras. Será mais uma oportunidade de todos observarem essa evolução constante de nossas arqueiras. Ficaremos todos na torcida para que ela vá bem e possa representar da melhor forma todas as goleiras, não só do Tricolor, como também do nosso país - afirmou Erisvan Correia, que coordena as arqueiras da equipe adulta.Com pouco tempo de casa, Nicole chegou como reforço para temporada. A goleira tem passagens pelo Criciúma, Juventus Jaraguá, Santos e Napoli. No Fluminense, a jogadora teve destaque no Carioca Feminino 2021, competição em que a equipe chegou até a final. O evento terá início nesta sexta-feira, e ocorre na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
Crédito: NicolechegouaoFluminensecomoreforçoparatemporadade2021(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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