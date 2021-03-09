Neymar tenta convencer Messi a jogar pelo Paris Saint-Germain

Neymar segue tentando convencer Messi a vestir a camisa do Paris Saint-Germain na próxima temporada, segundo o “L’Equipe”. Nas últimas semanas, o brasileiro ligou para o argentino com o intuito de falar sobre as vantagens de viver na capital francesa. De acordo com as informações do jornal, nem a eleição de Laporta pode ser suficiente para a permanência do camisa 10 na Catalunha.Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, tem como objetivos prioritários a renovação de contrato de Neymar, que está bem encaminhada, e a de Mbappé, que é um caso mais complexo também pelo interesse do Real Madrid no atacante. Portanto, o clube não iniciou nenhuma conversa com o entorno do argentino e não há nada além de especulações nesta novela.