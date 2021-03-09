Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Neymar tenta convencer Messi a jogar pelo Paris Saint-Germain

Segundo jornal francês, brasileiro segue em contato com craque do Barcelona e que eleição de Laporta não é fator suficiente para que o argentino permaneça na Catalunha...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 09:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 09:01
Crédito: Neymar quer reeditar dupla com Messi no PSG (Divulgação Fifa
Neymar segue tentando convencer Messi a vestir a camisa do Paris Saint-Germain na próxima temporada, segundo o “L’Equipe”. Nas últimas semanas, o brasileiro ligou para o argentino com o intuito de falar sobre as vantagens de viver na capital francesa. De acordo com as informações do jornal, nem a eleição de Laporta pode ser suficiente para a permanência do camisa 10 na Catalunha.Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, tem como objetivos prioritários a renovação de contrato de Neymar, que está bem encaminhada, e a de Mbappé, que é um caso mais complexo também pelo interesse do Real Madrid no atacante. Portanto, o clube não iniciou nenhuma conversa com o entorno do argentino e não há nada além de especulações nesta novela.
> Veja a tabela da Champions League
Messi termina seu contrato com o Barcelona ao final da temporada e será um jogador livre para negociar com qualquer equipe. Neymar tem o desejo de reeditar uma parceria que fez muito sucesso nos anos em que o brasileiro vestiu as cores blaugranas. O craque do PSG já deu entrevistas no fim de 2020 e revelou que iria fazer de tudo para jogar ao lado do melhor do mundo na próxima época.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados