Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Neymar se lesiona e é substituído ainda no primeiro tempo na Liga dos Campeões; Seleção se preocupa
futebol

Neymar se lesiona e é substituído ainda no primeiro tempo na Liga dos Campeões; Seleção se preocupa

Atacante tem problema na coxa esquerda, deixa o campo, tenta voltar, mas acaba substituído. Tite liga alerta para disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 15:39

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 15:39

Crédito: OZAN KOSE / AFP
O atacante Neymar Jr., do Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão na coxa esquerda no primeiro tempo da partida do clube francês contra o Istambul Basaksehir, da Turquia, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. O jogador precisou ser substituído.Por volta dos 20 minutos de jogo, o brasileiro deixou o campo para ser atendido pelo departamento médico do PSG, colocou uma proteção no local em que estava sentindo dores, voltou a campo, mas não aguentou. Logo em seguida o atleta pediu para deixar o campo e Sarabia entrou em seu lugar.
Neymar, imediatamente, se dirigiu aos vestiários para dar início ao tratamento o mais rápido possível e sequer foi ao banco de reservas para assistir ao restante da primeira etapa.
DOR DE CABEÇA PARA TITEA preocupação agora não é somente do PSG, mas também da Seleção Brasileira que disputa as Eliminatórias no mês de novembro. Na última terça-feira, Coutinho foi cortado por lesão e Lucas Paquetá foi chamado em seu lugar. O volante Fabinho, do Liverpool, foi outro a se lesionar, mas ainda não foi cortado.
Caso Neymar não tenha condições de entrar em campo com a Amarelinha, o técnico Tite poderá convocar Pedro ou Bruno Henrique, do Flamengo, que estão em uma lista de suplentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados