Neymar se lesiona e é substituído ainda no primeiro tempo na Liga dos Campeões; Seleção se preocupa

Crédito: OZAN KOSE / AFP

O atacante Neymar Jr., do Paris Saint-Germain, sofreu uma lesão na coxa esquerda no primeiro tempo da partida do clube francês contra o Istambul Basaksehir, da Turquia, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. O jogador precisou ser substituído.Por volta dos 20 minutos de jogo, o brasileiro deixou o campo para ser atendido pelo departamento médico do PSG, colocou uma proteção no local em que estava sentindo dores, voltou a campo, mas não aguentou. Logo em seguida o atleta pediu para deixar o campo e Sarabia entrou em seu lugar.

Neymar, imediatamente, se dirigiu aos vestiários para dar início ao tratamento o mais rápido possível e sequer foi ao banco de reservas para assistir ao restante da primeira etapa.

DOR DE CABEÇA PARA TITEA preocupação agora não é somente do PSG, mas também da Seleção Brasileira que disputa as Eliminatórias no mês de novembro. Na última terça-feira, Coutinho foi cortado por lesão e Lucas Paquetá foi chamado em seu lugar. O volante Fabinho, do Liverpool, foi outro a se lesionar, mas ainda não foi cortado.