Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Neymar relembra emoção com título do Flamengo da Libertadores: 'Caraca, acho que sou flamenguista'
futebol

Neymar relembra emoção com título do Flamengo da Libertadores: 'Caraca, acho que sou flamenguista'

Atacante do Paris Saint-Germain participou de live com o meia Diego, do Flamengo...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 15:35
Em uma live nesta sexta com o meia Diego Ribas, Neymar relembrou a emoção que teve assistindo o Flamengo conquistar a Libertadores de 2019, vencendo o River Plate (ARG), de virada, na grande decisão. - A final da Libertadores de vocês vi aqui em casa, torcendo pelo Flamengo, claro. Tinha um flamenguista fanático aqui, meu amigo. Faltando dois minutos, Gabriel acha o gol. No segundo gol, ficamos malucos. Falei: "Caraca, acho que sou flamenguista" - disse Neymar.
- Não é por ser o Flamengo, acho que foi mais pelos jogadores que tinham no Flamengo. A maioria que está no Flamengo é meu amigo ou conhecido de Seleção. A gente torce pelos nossos amigos, e ver a felicidade de vocês foi incrível. Foi como se eu tivesse participado do título, tanto que eu liguei para o Gabriel. Fizeram história, e eu e meu pai pulamos abraçados aqui - completou o atacante brasileiro.
Crédito: NeymarrelembrouafestapelaconquistadaLibertadorespeloFlamengo(Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES
Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados