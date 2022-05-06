Neymar relembra emoção com título do Flamengo da Libertadores: 'Caraca, acho que sou flamenguista'

Em uma live nesta sexta com o meia Diego Ribas, Neymar relembrou a emoção que teve assistindo o Flamengo conquistar a Libertadores de 2019, vencendo o River Plate (ARG), de virada, na grande decisão. - A final da Libertadores de vocês vi aqui em casa, torcendo pelo Flamengo, claro. Tinha um flamenguista fanático aqui, meu amigo. Faltando dois minutos, Gabriel acha o gol. No segundo gol, ficamos malucos. Falei: "Caraca, acho que sou flamenguista" - disse Neymar.

- Não é por ser o Flamengo, acho que foi mais pelos jogadores que tinham no Flamengo. A maioria que está no Flamengo é meu amigo ou conhecido de Seleção. A gente torce pelos nossos amigos, e ver a felicidade de vocês foi incrível. Foi como se eu tivesse participado do título, tanto que eu liguei para o Gabriel. Fizeram história, e eu e meu pai pulamos abraçados aqui - completou o atacante brasileiro.