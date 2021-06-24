Neymar recebe camisa do Botafogo após Brasil e Colômbia no Estádio Nilton Santos

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela fase de grupos da Copa América. Após o jogo, a diretoria do Botafogo aproveitou a visita da Seleção para presentear Neymar com uma camisa do Alvinegro. Nas redes sociais, o clube mexeu com o imaginário da torcida ao brincar com uma possível contratação do craque. Juan Cuadrado também recebeu uma camisa de número 11, o mesmo que usa na Seleção Colombiana. O jogador atua na lateral direita e está na Juventus desde 2017.