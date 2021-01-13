Neymar publica charge ao lado de Marinho e manda apoio ao Santos

Ídolo do Peixe, Neymar publicou uma charge ao lado de Marinho em dia de decisão do Santos diante do Boca na Vila Belmiro e acrescentou "Bom dia Nação Santista".O desenho mostra os dois atletas com o uniforme do Santos e com o número 11 na camisa. O jogador do PSG vestia a camisa 11 quando conquistou a Copa Libertadores pelo Alvinegro em 2011, o mesmo número de Marinho na atual temporada.O autor do gol santista que deu o Tricampeonato da competição Sul-Americana se pronunciou no duelo de ida, em vídeo Neymar desejou boa sorte aos atletas e estava na torcida pelo Santos. Após a partida, Neymar também comentou sobre o pênalti não marcado para o Peixe na Bombonera.