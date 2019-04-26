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PSG

Neymar pega gancho por insultos à arbitragem na Liga dos Campeões

O brasileiro pegou três jogos após fazer um post no Instagram com xingamentos aos árbitros da partida entre PSG e United

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 18:36

Publicado em 

26 abr 2019 às 18:36
O brasileiro Neymar pegou gancho de 3 jogos na Liga dos Campeões Crédito: Reprodução/Twitter
Depois de quase dois meses da eliminação do PSG para o Manchester United na Liga dos Campeões, o clube francês recebeu nesta sexta-feira outro duro golpe. O Organismo de Controle de Ética e Disciplina da Uefa puniu o brasileiro com três jogos de suspensão em competições europeias pelos insultos à arbitragem após a queda frente ao clube inglês.
O placar marcava 2 a 1 para United, placar que classificava o PSG às quartas. Até que aos 47 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou um pênalti para os ingleses, que converteram e se classificara. Após o jogo, Neymar fez um post no Instagram com um recorte da imagem e escreveu alguns xingamentos aos árbitros.
> Neymar pode ser suspenso após revolta contra arbitragem no Instagram
Neymar reclama do VAR no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
Já classificado para a fase de grupos da próxima edição da Champions League, o PSG terá de esperar até a quarta rodada para poder escalar o brasileiro. Conforme informado pela radio 'Monte Carlo', o brasileiro ainda tentou entrar no vestiário de Damir Skomina, árbitro da partida, mas foi impedido pela comissão técnica do PSG.

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