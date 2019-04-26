Neymar pega gancho por insultos à arbitragem na Liga dos Campeões

O brasileiro Neymar pegou gancho de 3 jogos na Liga dos Campeões Crédito: Reprodução/Twitter

Depois de quase dois meses da eliminação do PSG para o Manchester United na Liga dos Campeões, o clube francês recebeu nesta sexta-feira outro duro golpe. O Organismo de Controle de Ética e Disciplina da Uefa puniu o brasileiro com três jogos de suspensão em competições europeias pelos insultos à arbitragem após a queda frente ao clube inglês.

O placar marcava 2 a 1 para United, placar que classificava o PSG às quartas. Até que aos 47 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou um pênalti para os ingleses, que converteram e se classificara. Após o jogo, Neymar fez um post no Instagram com um recorte da imagem e escreveu alguns xingamentos aos árbitros.

Neymar reclama do VAR no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram