Neymar está fora do duelo contra o Barça pela Champions League

Neymar não irá jogar pelo Paris Saint-Germain contra o Barcelona pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Segundo o "L'Equipe", o brasileiro passou por exames radiológicos nesta quinta-feira que confirmaram a lesão de grau dois nos músculos adutores do atleta.A expectativa é de que o camisa 10 fique de fora pelos próximos 15 dias e não há certeza se o jogador estará 100% fisicamente para o segundo confronto contra o clube catalão no próximo dia 10 de março. Com isso, o craque também não irá participar dos próximos quatro jogos da Ligue 1.